游戏《星之海》取消全数字版策略，将推出全平台实体版本

IT之家 8 月 22 日消息，《星之海》是 Sabotage Studio 开发和发行的一款角色扮演游戏，IT之家早前曾报道，官方在 7 月 30 日宣布这款游戏已经“Gone Gold”，计划于 8 月 30 日发行。不过当下官方将发布时间往前拨了一天，计划在 8 月 29 日发行。

▲ 图源《星之海》官方海报

官方原计划该游戏将采用“全数字版”战略，以节省压盘阶段的成本，并能够“将目光更着重于游戏本身”，不过日前开发商 Sabotage Studio 宣布取消该战略，将与发行商合作推出 《星之海》实体版，从公布的图片中，IT之家注意到，官方将推出 Xbox Series X|S（XboxOne）、PS5、Switch 平台共计三个版本的实体游戏。

▲ 《星之海》官方发布的游戏实体版信息

据悉，《星之海》是由《信使》开发商 Sabotage Studio 所打造的一款复古风 RPG 游戏，玩家将扮演双至日之子，集日月之力施展星蚀魔法来对抗邪恶血肉术士手下的恐怖怪物，游戏支持中文，首发进入 XGP 和 PS+2 档游戏目录。

当下实体游戏更多仅具收藏意义，此前据外媒 Gamesindustry.biz 报道，英国零售商 Tesco 将停止在 2800 家门店中销售实体版游戏，现有的库存销售完将不再补货，但数字积分卡仍可通过其网点购买。而 Circana 游戏分析师 Mat Piscatela 此前发布推文表示，到了 2028 年，绝大多数 3A 游戏将仅推出数字版本。

▲ 《星之海》官方发布的游戏预告

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