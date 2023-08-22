JetBrains 旗下系列编程工具统一更新至 2023.2 版本，为今年第二个年度更新

IT之家 8 月 22 日消息，据 JetBrains 博客表示，JetBrains 旗下 IDE 系列的第二个年度更新现已发布，涵盖 IntelliJ IDEA、WebStorm、PyCharm、DataGrip、GoLand、DataSpell 以及 All Products Pack 订阅中包含的其他工具。
IT之家转录更新内容如下：
JetBrains IDE
2023.2 更新带来多项可以增强用户的开发体验的改进。该版本添加了 GitLab 集成以简化开发工作流，允许开发者直接从 IDE 处理合并请求。
该版本还包括多项用户体验增强功能，例如 Search Everywhere（随处搜索）中的文本搜索、便于在打开的项目之间导航的彩色项目标题、Windows 和 Linux 主工具栏中重做的汉堡菜单，以及在 Project（项目）视图中按修改时间对文件排序。此外，2023.2 更新还包括用户界面改进和 bug 修正，旨在确保更流畅、更高效的开发体验。
IntelliJ IDEA 2023.2
增强了对许多框架和技术的支持，包括 Kubernetes、Docker、Spring、GraphQL、HTTP 客户端、数据库工具等。提供了新 Java 语言检查和代码分析改进、增强的代码高亮显示和格式字符串导航、对 Javadoc 注释中 @snippet 标记的改进支持等。升级的 IntelliJ Profiler 现在具有编辑器内性能提示，可以通过在装订区域中提供易于解释的颜色编码注解增强分析体验。
WebStorm 2023.2
具有针对 JavaScript 和 TypeScript 的错误格式设置改进、CSS 嵌套支持、Vue 语言服务器 （Volar）支持、稳定的新 UI、GitLab 集成、面向插件开发者的 LSP 支持等。
PyCharm 2023.2
得益于 Django 表单、模型和视图的新实时模板，以及在 Endpoints（端点）工具窗口中处理 Django 端点的功能，处理 Django 项目的效率将有所提高。PyCharm 提供了开箱即用的 Black 格式化程序。使用新的 Run Anything（运行任何内容）工具可以快速创建和启动运行 / 调试配置、启动 Python 控制台和管理 Python 软件包。
DataGrip 2023.2
支持 Redis 集群，提供了与独立 Redis 相同的功能集。我们重做了架构迁移对话框，更直观地展示哪些对象将在迁移期间受到影响。开发团队还为数据编辑器和查看器添加了新的时区设置，并在 Redshift 中引入了对外部数据库和数据共享的支持。
GoLand 2023.2
提供了与 Go 模块的改进集成、用于在函数形参与方法接收器之间双向迁移的重构，以及对 errors.Is 和 errors.As 的支持。在此版本中，用户还将发现全新的 GitLab 集成和 Kafka 插件。
CLion 2023.2
改进了低级、远程和嵌入式调试的体验，重新构想了 PlatformIO 集成，改进了对 vcpkg 的支持。
DataSpell 2023.2
引入了 Polars 支持、增强的表数据探索、改进的 UI 等。流行 DataFrame 库 Polars 现已集成到 DataSpell 中。此版本简化了数据探索，新 UI 将增强工作效率和个性化。此外，我们还为 Big Data Tools 和 Database Tools 插件添加了显著的工作效率和便利性增强，以及配置 Jupyter 托管服务器的功能，并改进了 DataSpell 与外部应用程序之间的同步。
Rider 2023.2
改进了对 C# 的支持，为处理局部函数和原始字符串以及解决常见 Entity Framework 问题提供了新检查。开发团队对 UI 做出了大量改进，最终确定了 IDE 时尚、现代且高度可自定义的新外观。Rider 的游戏开发再次获得提升，更新了 Unity 的 DOTS 功能，优化了 Unreal Engine 的蓝图索引。
PhpStorm 2023.2
包括针对 PHP 中泛型的改进、Laravel Pint 支持、对 PHP 断言的原生支持、GitLab 集成、Search Everywhere（随处搜索）中的文本搜索、针对插件开发者的 LSP 支持等。
RubyMine 2023.2 包含多种改进，例如 Ruby on Rails 项目中的 Turbo 代码补全、更新的 UI、性能增强、RBS 支持的新功能等。
.NET 工具和 VS 扩展程序
ReSharper 2023.2 中首次亮相的功能包括轻松创建和浏览单元测试，以及预测调试器模式。ReSharper 2023.2 和 Rider 2023.2 都改进了对 C# 的支持，为处理局部函数和原始字符串以及解决常见 Entity Framework 问题提供了新检查。
开发团队对 Rider 的 UI 做出了大量改进，最终确定了 IDE 的新外观，并已将其设为所有新用户的默认设置。Rider 2023.2 中的游戏开发再次获得提升，更新了 Unity 的 DOTS 功能，优化了 Unreal Engine 的蓝图索引。
ReSharper C++ 2023.2 添加了多项新的 C++20 和 C++23 功能，并引入了 Safe Delete（安全删除）重构，让用户可以从源代码安全移除符号。
官方表示，用户可以使用免费的 Toolbox App 安装和升级 JetBrains 工具，可以在这里找到升级工具的相关下载地址
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