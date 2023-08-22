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JetBrains 旗下系列编程工具统一更新至 2023.2 版本，为今年第二个年度更新

2023/8/22 17:25:55 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：漾仔
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IT之家 8 月 22 日消息，据 JetBrains 博客表示，JetBrains 旗下 IDE 系列的第二个年度更新现已发布，涵盖 IntelliJ IDEA、WebStorm、PyCharm、DataGrip、GoLand、DataSpell 以及 All Products Pack 订阅中包含的其他工具

▲ 图源 JetBrains 博客

IT之家转录更新内容如下：

  • JetBrains IDE

2023.2 更新带来多项可以增强用户的开发体验的改进。该版本添加了 GitLab 集成以简化开发工作流，允许开发者直接从 IDE 处理合并请求。

该版本还包括多项用户体验增强功能，例如 Search Everywhere（随处搜索）中的文本搜索、便于在打开的项目之间导航的彩色项目标题、Windows 和 Linux 主工具栏中重做的汉堡菜单，以及在 Project（项目）视图中按修改时间对文件排序。此外，2023.2 更新还包括用户界面改进和 bug 修正，旨在确保更流畅、更高效的开发体验。

  • IntelliJ IDEA 2023.2 

  • 增强了对许多框架和技术的支持，包括 Kubernetes、Docker、Spring、GraphQL、HTTP 客户端、数据库工具等。提供了新 Java 语言检查和代码分析改进、增强的代码高亮显示和格式字符串导航、对 Javadoc 注释中 @snippet 标记的改进支持等。升级的 IntelliJ Profiler 现在具有编辑器内性能提示，可以通过在装订区域中提供易于解释的颜色编码注解增强分析体验。

  • WebStorm 2023.2 

  • 具有针对 JavaScript 和 TypeScript 的错误格式设置改进、CSS 嵌套支持、Vue 语言服务器 （Volar）支持、稳定的新 UI、GitLab 集成、面向插件开发者的 LSP 支持等。

  • PyCharm 2023.2 

  • 得益于 Django 表单、模型和视图的新实时模板，以及在 Endpoints（端点）工具窗口中处理 Django 端点的功能，处理 Django 项目的效率将有所提高。PyCharm 提供了开箱即用的 Black 格式化程序。使用新的 Run Anything（运行任何内容）工具可以快速创建和启动运行 / 调试配置、启动 Python 控制台和管理 Python 软件包。

  • DataGrip 2023.2 

  • 支持 Redis 集群，提供了与独立 Redis 相同的功能集。我们重做了架构迁移对话框，更直观地展示哪些对象将在迁移期间受到影响。开发团队还为数据编辑器和查看器添加了新的时区设置，并在 Redshift 中引入了对外部数据库和数据共享的支持。

  • GoLand 2023.2 

  • 提供了与 Go 模块的改进集成、用于在函数形参与方法接收器之间双向迁移的重构，以及对 errors.Iserrors.As 的支持。在此版本中，用户还将发现全新的 GitLab 集成和 Kafka 插件。

  • CLion 2023.2 

  • 改进了低级、远程和嵌入式调试的体验，重新构想了 PlatformIO 集成，改进了对 vcpkg 的支持。

  • DataSpell 2023.2 

  • 引入了 Polars 支持、增强的表数据探索、改进的 UI 等。流行 DataFrame 库 Polars 现已集成到 DataSpell 中。此版本简化了数据探索，新 UI 将增强工作效率和个性化。此外，我们还为 Big Data Tools 和 Database Tools 插件添加了显著的工作效率和便利性增强，以及配置 Jupyter 托管服务器的功能，并改进了 DataSpell 与外部应用程序之间的同步。

  • Rider 2023.2 

  • 改进了对 C# 的支持，为处理局部函数和原始字符串以及解决常见 Entity Framework 问题提供了新检查。开发团队对 UI 做出了大量改进，最终确定了 IDE 时尚、现代且高度可自定义的新外观。Rider 的游戏开发再次获得提升，更新了 Unity 的 DOTS 功能，优化了 Unreal Engine 的蓝图索引。

  • PhpStorm 2023.2 

  • 包括针对 PHP 中泛型的改进、Laravel Pint 支持、对 PHP 断言的原生支持、GitLab 集成、Search Everywhere（随处搜索）中的文本搜索、针对插件开发者的 LSP 支持等。

  • RubyMine 2023.2 包含多种改进，例如 Ruby on Rails 项目中的 Turbo 代码补全、更新的 UI、性能增强、RBS 支持的新功能等。

  • .NET 工具和 VS 扩展程序

  • ReSharper 2023.2 中首次亮相的功能包括轻松创建和浏览单元测试，以及预测调试器模式。ReSharper 2023.2 和 Rider 2023.2 都改进了对 C# 的支持，为处理局部函数和原始字符串以及解决常见 Entity Framework 问题提供了新检查。

  • 开发团队对 Rider 的 UI 做出了大量改进，最终确定了 IDE 的新外观，并已将其设为所有新用户的默认设置。Rider 2023.2 中的游戏开发再次获得提升，更新了 Unity 的 DOTS 功能，优化了 Unreal Engine 的蓝图索引。

  • ReSharper C++ 2023.2 添加了多项新的 C++20 和 C++23 功能，并引入了 Safe Delete（安全删除）重构，让用户可以从源代码安全移除符号。

官方表示，用户可以使用免费的 Toolbox App 安装和升级 JetBrains 工具，可以在这里找到升级工具的相关下载地址

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