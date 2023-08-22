JetBrains 旗下系列编程工具统一更新至 2023.2 版本，为今年第二个年度更新

IT之家 8 月 22 日消息，据 JetBrains 博客表示，JetBrains 旗下 IDE 系列的第二个年度更新现已发布，涵盖 IntelliJ IDEA、WebStorm、PyCharm、DataGrip、GoLand、DataSpell 以及 All Products Pack 订阅中包含的其他工具。

IT之家转录更新内容如下：

JetBrains IDE

2023.2 更新带来多项可以增强用户的开发体验的改进。该版本添加了 GitLab 集成以简化开发工作流，允许开发者直接从 IDE 处理合并请求。

该版本还包括多项用户体验增强功能，例如 Search Everywhere（随处搜索）中的文本搜索、便于在打开的项目之间导航的彩色项目标题、Windows 和 Linux 主工具栏中重做的汉堡菜单，以及在 Project（项目）视图中按修改时间对文件排序。此外，2023.2 更新还包括用户界面改进和 bug 修正，旨在确保更流畅、更高效的开发体验。