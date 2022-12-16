IDE 远程开发新动向：亚马逊 CodeCatalyst 已与 JetBrains Gateway 集成

IT之家 12 月 16 日消息，JetBrains 宣布，已与 Amazon 合作，提供 Amazon CodeCatalyst 与 JetBrains Gateway 之间的集成。

Amazon CodeCatalyst 是一个统一的软件开发和交付服务，包括按需开发环境。此集成意味着用户现在可以通过 JetBrains Gateway 在 Amazon CodeCatalyst 开发环境中运行喜爱的 JetBrains IDE 进行远程开发。所有语言处理都在 AWS Cloud 中进行，而用户可以在本地使用功能丰富的瘦客户端工作。这在强大的云计算和快速响应且熟悉的 JetBrains IDE 体验之间创造了一种融合。

下面是对 JetBrains IDE 中的远程开发的简要介绍。

基本上，用户的 IDE 被分成两个部分：远程服务器上的 IDE 后端和本地客户端。用户与本地瘦客户端进行交互，它提供了快速响应的流畅用户体验。同时，远程服务器则在负责所有繁重的处理工作。

本地客户端使 JetBrains 解决方案与通用的远程桌面工具截然不同，后者的每一次点击和按键都需要一个往返过程。此架构专为软件开发而构建和优化，这样一来，JetBrains 能够提供原生开发体验。

远程服务器包含开发者环境。用户可以使用云开发环境提供商（例如 Amazon CodeCatalyst）自动执行此类环境的创建和管理，也可以手动配置它们。

IT之家获悉，除了 Amazon CodeCatalyst，目前用户可以在 JetBrains Space、Google Cloud、Gitpod 或 GitHub Codespaces 中运行远程开发环境。

Amazon CodeCatalyst 提供了一个地方，用户可以在其中使用 CI / CD 工具规划工作、处理代码，以及构建、测试和部署应用程序。可以将 AWS 账户连接到 CodeCatalyst 空间，在项目中使用 AWS 资源。

在 CodeCatalyst 中拥有多个开发环境允许在不同的项目之间快速切换。每个开发环境都配置行业标准的 Devfile，可以对其进行修改，以精确定义每个任务所需的工具和设置。设备配置也很灵活，最多 16 个 vCPU 和 32GB RAM 用于计算，最多 64GB 用于存储。

借助此次合作，Amazon CodeCatalyst 用户现在可以连接到托管在 AWS Cloud 中的 JetBrains IDE，例如 IntelliJ IDEA Ultimate、PyCharm Professional 和 GoLand。

Amazon CodeCatalyst 和 JetBrains Gateway 的组合为开发者带来了各种好处：

灵活性 – 这种组合可以提供更多选项。当开发者可以自由地在他们希望的任何地方工作并使用他们手边的任何笔记本电脑时，这对提高工作效率大有裨益。连接到远程机器将为他们提供所需的所有功能，他们可以轻松地在更高兴和更有效率的地方工作。

生产力 – 可以将环境、运行时要求、硬件规格、扩展程序和编辑器设置标准化，使新团队成员能够轻松启动并运行环境。这些基于云的开发环境的工作原理基本上就像是云端的笔记本电脑。

安全性 – 源代码始终位于远程机器上，永远不会被下载到本地机器。即使开发者不小心将笔记本电脑忘在咖啡馆里，也不会有安全隐患，也不需要担心项目的源代码。

后续步骤

只需下载 JetBrains Gateway，安装 Amazon CodeCatalyst 插件，选择想使用的环境，即可开始编码。支持许多 IDE，包括 IntelliJ IDEA Ultimate、PyCharm Professional 和 GoLand。请记住，这些 IDE 中的远程开发功能作为测试版提供。

要详细了解 Amazon CodeCatalyst 开发环境，请访问其网页。