macOS 平台虚拟机软件 Parallels Desktop 19 推出，新许可证订阅 618 元起

IT之家 8 月 22 日消息，macOS 平台 Parallels Desktop 19 for Mac 目前已经发布，官方表示“Parallels Desktop 软件可让 Mac 用户能够在虚拟环境中运行 Windows、Linux 和 macOS，无需作出妥协即可同时享有多个操作系统的优势。”

据官网介绍，“Parallels Desktop 19 for Mac 可在 Mac 上运行超过 200000 个 Windows 应用程序，包括 Microsoft Office for Windows。在 Intel 或 Apple M 系列 Mac 计算机上下载并安装 Windows 操作系统。在 Mac 与 Windows 之间无缝复制和粘贴文本或拖放对象。在 Mac 虚拟机中跨多个操作系统开发和测试。毫不费力地运行 Windows 应用程序，不会减慢 Mac 的运行速度”。

Parallels Desktop 19 for Mac 新许可证订阅价 618 元（一年）、买断价 898 元，Pro 版订阅价为 838 元（一年）。

IT之家归纳汇总官方更新日志如下：

与 macOS Sonoma 的兼容性

“融合视图”模式更新

官方表示，在 macOS Sonoma 14 中，用于窗口管理的 AppKit 有了重大改变：所有用户界面窗口变动现在都与显示器同步 （v-sync）而这大幅减慢了融合视图模式下 Windows 应用程序的动画速度（例如，调整窗口大小、重新定位窗口或使用 Stage Manager）。

考虑到用户钟爱融合视图模式，同时运行 Windows 应用程序和 Mac 应用程序，Parallels 的工程师重新设计了融合模式下使用 Windows 应用程序的方法，以确保升级到 macOS Sonoma 14 后提供流畅愉悦的用户体验。

设计方面的改进

换了个图标

官方表示“开发人员不想简单地把旧图标放进一个熟悉的圆角白色图块上，而要重新思考如何通过视觉语言在 macOS 中传播开发人员的应用程序”。因此他们引入了新的应用程序图标，并介绍了图标的设计细节：

考虑到开发人员的大多数用户都在使用 MacBook 电脑，于是开发人员将长期使用的与 iMac 一体机类似的“后台”功能用到了笔记本电脑上。

对于同时运行多个操作系统这一并行性的隐喻已经从“置于 Mac 桌面前”转变为“后台”运行，因为后台正是开发人员所在 — 启动虚拟化引擎并在后台运行，使用户能够运行第三方操作系统和软件。

最后，左上角神秘小洞的问题已妥善解决。角落处带圆点的矩形代表一个容器：一个容纳“您的工具”的窗口，无论您从哪个平台访问都能看到。此外，这也体现了全新的 Parallels 品牌，其将所有 Parallels 产品合并到组织的单一钥匙串中。

使用 Touch ID 登录 Windows

功能如其名，虚拟机层面的密码管理器，验证 TouchID 后自动输入账号密码

官方表示“开发团队将 Apple Touch ID 的神奇魔力带入 Windows 登录和 Parallels Desktop 安装中”

如果您的 Windows 10 或 11 受到 PIN 码或密码保护，当您在升级到 Parallels Desktop 19 后，下次登录 Windows 时，系统将提示 Windows 使用所提供的新的 Parallels 凭证。您的 Windows 密码将保存到 Mac 钥匙串中，并附带特殊的 Touch ID 绑定记录类型（该记录仅供 Touch ID 使用），且仅限此 Mac 上使用您的指纹方可获取。

下次登录 Windows 时，Parallels Desktop 将提示您使用 Touch ID 登录您的用户账户。这样既简单又安全。用户可以通过一个简单但实用的界面管理所保存的密码，根据用户的意愿，也可以恢复使用旧的登录方法。

OpenGL 改进

官方表示，“世界各地的基础架构、工程和设计领域专业人士都在使用 Parallels Desktop 在其 Mac 上启动工作所需的 Windows 应用程序，开发人员为此感到非常激动。今年，改进版 OpenGL 最高可以支持 4.1 版本，开发人员可以在 Mac 上运行更多的 Windows 专用 CAD 软件，包括 VariCAD、Deswik.CAD、Vectorworks Vision 2023 等”。

“信赖 Parallels Desktop 的专业人士，可以在 Mac 上运行热门的地理信息系统软件 AcrGIS Pro 也是一大喜讯。开发人员听取反馈意见并作出改进，在此很高兴地宣布，该版本中 ArcGIS Pro 的性能有了重大改进。”

更易安装、更多操作功能

在搭载 Apple 硅芯片（Apple Silicon）的 Mac 上，macOS 虚拟机由一个相对较新的 macOS 框架所驱动，与用于（在所有 Mac 上）启动 Windows 和 Linux 以及在搭载 Intel 芯片的 Mac 上启动 macOS 的 Hypervisor 框架相比，Parallels Desktop 对虚拟机操作的控制要少得多。正因如此，搭载 Apple 硅芯片的 Mac 上的 macOS 虚拟机功能更少且采用不同的打包格式“.macvm”，较为熟悉的“.pvm”格式则用于其他虚拟机类型。

这次升级针对搭载 Apple 硅芯片的 Mac 上的 macOS 虚拟机进行了改进：

虚拟机安装：通过 Installation Assistant 用户界面使用 IPSW 映像安装新的 macOS 虚拟机，或者使用 CLI （$ prlctl create "macOS13" -o macos --restore-image "/path/ to / image.ipsw） 进行安装。

基本的虚拟机操作：从用户界面菜单或使用 Parallels CLI prlctl 重启、关闭和暂停恢复虚拟机。

输入：在虚拟机中使用 Trackpad 双指手势进行滚动和缩放。

大规模部署：将带有 macOS 虚拟机的 Parallels Desktop 部署到搭载 Apple 硅芯片的 Mac 计算机上。

macOS Sonoma 14 同时在主存容量和虚拟容量下运行，体验更好：

显示：调整虚拟机窗口大小时自动更新显示分辨率。

网络：如果使用 Pro Edition，在诸如将虚拟机托管在 Amazon EC2 Mac 实例上等情况下，可利用端口转发，通过 SSH 或 RDP 远程访问 macOS 虚拟机。

更加轻松

结合 Parallels 虚拟机使用 Packer 更加轻松，并且支持搭载 Apple 硅芯片的 Mac 上的 macOS 虚拟机。

开发人员在开发 Parallels Desktop 时，一直在尝试将手动操作尽可能地自动化。使用 Parallels Desktop 来开发和测试自身软件的许多客户也是如此。为了回应客户的宝贵反馈意见，开发人员携手 HashiCorp 为 Parallels 提供商提供了期待已久的针对 Packer 和 Vagrant 的改进。

使用 Parallels Desktop 19，则不再需要使用 Parallels SDK 和 Python，从而可以更加轻松地使用这些基本工具进行工作。开发人员很高兴地宣布，这次升级让用户也能够在搭载 Apple 硅芯片的 Mac 上创建和配置 macOS 虚拟机。

开发人员一直致力于开源，由此开发了各种针对 Packer 的范例模板，简化了新客户的入门学习过程。这些模板适用于 Windows、Linux 和 MacOS，可在开发人员的 GitHub 资源库中免费获取 （https://github.com/ Parallels / packer-examples）。

此外，开发人员还修改了文档，提供关于结合 Parallels 提供商产品无缝使用此等工具的综合指南。

运行 CentOS 9 Stream 等

搭载 Apple 硅芯片的 Mac 上的 Linux：运行 x86 Docker 容器以及 Microsoft SQL 和 CentOS 9 Stream。

对于需要在搭载 Apple 硅芯片的 Mac 上运行 x86 Docker 容器或 Microsoft SQL Server 的开发人员而言，Parallels Desktop for Mac Pro Edition 可以提供一个新版现成的 Ubuntu Linux Arm 虚拟机，其可运行 x86 Docker 容器，由 Apple 的 Rosetta 2 技术提供支持。新版虚拟机可以从 Installation Assistant 的 Free Systems 部分下载。

对于开发人员和高级用户来说

在搭载 Apple 硅芯片的 Mac 上的 Linux Arm 虚拟机中引入运行 x86 二进制文件和容器的功能，开发人员对此也感到非常激动。通过整合一个现成且可下载的 Ubuntu Linux 虚拟机，开发人员简化了运行 x86 容器映像（包括 Microsoft SQL Server 等热门的容器映像）的过程。

这一突破使得用户能够轻松使用和调试容器，并构建用于 x86 平台的容器。

未来，开发人员将致力于在以后的更新中持续改进此等二进制文件的兼容性。请持续关注这一方面激动人心的进展。

Parallels Desktop 19 for Mac 也支持在搭载 Apple 硅芯片的 Mac 上运行 CentOS 9 Stream。无论您是学习、开发还是测试 CentOS / RHEL，开发人员的解决方案都能提供灵活性和通用性。

组织内部设备管理

在 Microsoft Intune 中注册 Windows

开发人员了解设备管理对于企业组织而言的重要性，并看到越来越多的客户采用 Microsoft Intune。

以前，为了确保组织内最终用户使用的虚拟 Windows 设备可以在 Microsoft Intune 中进行注册，IT 管理员只能使用大规模部署场景，这对于某些类型的组织来说并不方便。

在通过 Parallels My Account 网页应用程序向员工提供 Windows 11，以及只是通过云存储共享 Windows 映像的情况下，Parallels Desktop 19 for Mac Business Edition 支持在 Intune 中注册 Windows 11。

此功能让组织内的 Windows 设备管理变得更加容易和高效。