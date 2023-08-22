欧菲光上半年营收 63.15 亿元同比减少 18.79%，净亏损收窄至 3.54 亿元

IT之家 8 月 22 日消息，欧菲光今日发布了 2023 年半年度财务报告。报告期内，欧菲光实现营收 63.15 亿元，同比下降 18.79%，归母净亏损 3.54 亿元，同比缩减 59.52%。

公告显示，公司第二季度营业收入 36.19 亿元，环比增长 34.22%，同比增长 13.69%。值得关注的是，公司第二季度实现净利润 439.21 万元，单季度实现盈利。

今年上半年，欧菲光基本每股收益-0.1086 元。据称，该公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

欧菲光透露，报告期内受国际贸易环境变化、下游终端市场消费需求放缓、H 客户（IT之家注：业界猜测是华为）智能手机业务受到芯片断供等不利因素叠加的影响，公司上半年营业收入同比下降，同时美元兑人民币汇率波动大带来较大的汇兑损失，对利润产生一定影响。

该公司指出：随着订单量逐步释放，第二季度产销环比及同比均实现增长，同时公司采取一系列降本增效举措，已取得一定成效，公司整体盈利能力和经营业绩均有所改善。

欧菲光表示，2023 年上半年，全球经济发展环境面临的复杂性、严峻性和不确定性仍然存在，多领域呈现出显著的分化态势。全球芯片供应和人民币兑美元汇率剧烈波动，导致消费电子和智能汽车等多个行业均出现了原材料价格上涨、供应短缺等问题。

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