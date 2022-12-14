欧菲光发布 130 万像素黑白工业相机：导入国产 CIS 芯片

IT之家 12 月 14 日消息，据欧菲光发布，作为机器视觉系统中的重要组件，工业相机不仅直接决定所采集到的图像分辨率、图像质量等，同时与整个系统的运行模式直接相关，市场前景广阔。欧菲光近日发布 130 万像素黑白工业相机，导入国产 CIS 芯片，采用国内知名厂商的 FPGA 处理器，其它关键器件（如 DDR、PHY、Flash、POE IC 等）均采用国产物料。欧菲光致力保障良好的物料供应、稳定的合作支持，助力批量化生产制造。

▲ 欧菲光 130 万像素黑白工业相机

彩色相机的细节处会出现伪彩色，相比下，黑白相机精度更高，检测图像边缘时，复合白光的光学成像效果更好。欧菲光 130 万像素黑白工业相机采用强大的 Soc FPGA 芯片，内部含丰富的逻辑阵列，以及搭建起来的软核 CPU，能够实现灵活高效的控制和处理数据。简洁的 Pipline 视频流数据处理管道，延迟更低。

在产品结构设计方面，相机内部采用软硬结合板的方式堆叠，实现小型化设计，板间填充散热垫片和铜片导入至外壳，使得散热性能更佳。该产品可广泛应用于自动化机器人、汽车工业、工业检测、食品药品等行业。

在提供工业相机硬件产品的同时，欧菲光还为客户提供视觉算法的全套方案。该款 130 万像素黑白工业相机作为从设备，支持高帧率触发拍照，全局曝光的 Sensor 跟拍高速运动的标的，也能完美还原标的状态，无拖影问题。相机搭配欧菲光自研的检测算法，能够精准判定画面中的异物或特征点。通过相机拍摄、算法识别、模型训练、模型对比，筛选出异常或正常的标的。欧菲光从光源选择、标的特征分析、工业相机高帧率采图、服务器系统搭建、图像 AI 算法融合等方面，实现检测、识别、分类等应用功能，为客户提供全套解决方案。

▲ 差异化产品布局

除了具备 130 万像素黑白工业相机等常规品的研发量产能力，欧菲光通过平移摄像头领域关键技术优势，重点研发模块化设计方案、棱镜式架构设计方案、影像模块侧边芯片移动平台设计方案，实现差异化产品设计，并成功申请专利。

▲ 机器视觉全栈解决方案

IT之家了解到，欧菲光将持续开发各像素工业相机、彩色工业相机、USB3.0 工业相机等不同规格的产品。在软件算法上，欧菲光也同步开发后端 AI 应用算法。在产品供应上，欧菲光将成为具备光学模拟、制程工艺、硬件制造、系统软件、算法融合等机器视觉领域全栈式解决方案供应商。