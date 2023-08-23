9 月 26 日发行，《赛博朋克 2077：往日之影》游戏放出“夜城新颜”玩法更新预告

IT之家 8 月 23 日消息，游戏开发商 CD Projekt Red 在科隆游戏展上，分享了《赛博朋克 2077：往日之影》预告片“夜城新颜”，展示了 RTX 显卡开启光线追踪之后的实机演示画面。

CDPR 在科隆游戏展上也确认了 2.0 版本更新，在玩家无需购买 DLC 的情况下，重点修改了游戏中的战斗系统。

根据国外游戏媒体 thegamer 报道，《赛博朋克 2077：往日之影》游戏中还新增了 respec 选项，允许玩家不重启游戏的情况下，重新进行角色建模。

此外游戏重新调整了技能树系统，引入了重新设计的警力系统与众多全新武器，并提供载具战斗方式。

《赛博朋克 2077：往日之影》游戏为不夜城带来了全新的可探索区域：狗镇外，在完成资料片之后，玩家可以在主体游戏中也进行一些额外操作。

IT之家注：《赛博朋克 2077：往日之影》将于 9 月 26 日登陆 Xbox Series X|S、PlayStation 5 和 PC。

《往日之影》是《赛博朋克 2077》的全新谍战悬疑冒险资料片。再度化身义体强化的雇佣兵 V，进入危机四伏的地区狗镇。在一片由忠诚、背叛，以及险恶政治阴谋交织成的罗网中寻找伙伴，执行营救新美国总统的高危任务。你能否在这场谍报活动和彼此利用的游戏中活下来？

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