9 月 21 日发行，《收获日 3》游戏新预告放出

IT之家 8 月 23 日消息，开发商 Starbreeze 在今天召开的科隆游戏展上，放出了《收获日 3》游戏最新预告片，该作将于 9 月 21 日发行。

在本次放出的新预告片中，官方展示了《收获日 3》的全新任务，四人小队潜行渗透到一家造船厂，并展示了飞刀等相关技能。

IT之家在此附上游戏介绍如下:

有史以来最受欢迎的合作射击游戏之一 —— 备受瞩目的续作《PAYDAY 3》火爆归来！自本系列发布以来，PAYDAY 玩家一直沉醉在精心计划然后执行劫案的快感中，这也让 PAYDAY 得以打造出无与伦比的高强度合作型 FPS 体验。

告别退隐，重返 Payday 帮的作案生涯，因为无论走到哪里，他们都将是同行艳羡的对象和执法人员的噩梦。团队成员结束对华盛顿特区的恐怖统治数年后，新威胁逐渐浮现，逼迫他们结束退休生涯，再度集结。

游戏将于 9 月 21 日发售，登陆 PS5、Xbox Series 及 PC 平台，同步加入 Game Pass 游戏库。

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