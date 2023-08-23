三星 Galaxy S24 Ultra 手机尺寸曝光，大概率采用直屏设计

IT之家 8 月 23 日消息，消息源 @i 冰宇宙昨晚发布系列推文，表示三星 Galaxy S24 Ultra 手机会有较大概率采用直屏设计，并透露该机的机身尺寸为 162.3mm × 79mm × 8.6mm。三星 Galaxy S23 Ultra 的尺寸为 163.4 x 78.1 x 8.9 mm，表明 S24 Ultra 比 Galaxy S23 Ultra 更短、更宽、更薄。

至于机身尺寸达到 79mm，IT之家在此附上 @i 冰宇宙的解释如下：

S24 Ultra 如果是直屏就可以很好解释机身宽度达到 79mm，说白了，就是黑边不能像 S23 Ultra 那样在曲面部分弯曲下去，把它拉直那么边框会多出一些。 与此同时，为了保持中框手感，中框采用 S23 Ultra 一样的弧度中框，投影在正面也有一定宽度体现出来，两者之和形成视觉总边框就是边框巨宽的成因。 这种设计不可能完美的四边等宽，四黑边等宽有可能，但是中框左右边投影宽度要比上下中框还要宽。

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