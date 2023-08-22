消息称三星 Galaxy S24 手机将配备 4000mAh 电池

IT之家 8 月 22 日消息，三星 Galaxy S24、Galaxy S24+ 和 Galaxy S24 Ultra 三款机型电池已现身韩国监管机构网站，但由于电池图片比较模糊，无法判断具体容量规格。

IT之家注意到，荷兰媒体 galaxyclub 称 S24 的电池尺寸与 S21 完全相同，意味着 S24 的额定容量为 3880 mAh，典型容量为 4000 mAh。作为对比，S22 和 S23 的电池容量分别为 3700 mAh 和 3900 mAh。

如果传言属实，S24 Plus 预计配备 4900 mAh 电池（S23 Plus 为 4700 mAh ），而 S24 Ultra 的电池容量预计为 5000 mAh，与 S23 Ultra 相同。

三星 S23 的充电功率为 25W，S23 Plus 和 S23 Ultra 则支持 45W 的快速充电，S24 系列的充电速度尚未公布，但根据三星的惯例，S24 或许仍为 25W。

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