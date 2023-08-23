昆仑万维发布“天工 AI 搜索”：国内首款融入大语言模型的 AI 搜索产品，已开启内测申请

IT之家 8 月 23 日消息，昆仑万维今日宣布，正式推出国内第一款融入大语言模型的搜索引擎 —— 天工 AI 搜索，并开启内测申请。

▲ 图源昆仑万维公众号，下同

据昆仑万维官方介绍，传统搜索引擎基于关键词匹配，即根据用户输入的关键词识别检索范围，并匹配可能符合用户意图的海量信息。而基于大模型能力的 AI 搜索是一种生成式搜索，用户可通过自然语言清晰表达自己的意图，并获得有效组织和提炼后的答案。

IT之家从昆仑万维了解到，天工 AI 搜索的“追问”功能让用户可以就一个问题展开 20 轮次以上交互，以此展开深度探索。大模型使得 AI 搜索具备了整合、提炼、串联信息的能力，因此 AI 搜索能更好地应对开放式问题，在处理知识类以及创意类搜索时，其体验与效率将远胜于传统搜索引擎。

与传统搜索引擎相比，天工 AI 搜索使意图识别成为可能，用户完全可以通过自然流畅的对话式交互来清晰表达自己的意图，从而获得精准、有效且个性化的答案。例如，用户可让天工 AI 搜索制定行程规划。

天工 AI 搜索在所有回答中加入了信源索引，以此提高答案可靠性。同时，用户可将每轮次的搜索结果留存在天工内，便于随时查阅回溯，也可一键分享给他人。

此外，，天工 AI 搜索还即将具备图像、语音等多模态搜索能力，更大程度地释放生产力、提升用户效率。

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