《碧蓝幻想：Relink》制作人接受采访：游戏通关需 20 小时、可乘骑“雪晶兽”

IT之家 8 月 23 日消息，由 Cygames 所带来的动作角色扮演游戏《碧蓝幻想：Relink》在今日凌晨的科隆游戏展中公布了新预告，IT之家今日早前曾报道，游戏确认将于 2024 年 2 月 1 日正式发售，登陆 PS4 / PS5 平台。

▲ 图源《碧蓝幻想：Relink》官方海报

游戏总监督福原哲和制作人梶泰幸今日还接受了 Fami 通、4Gamer 等日本媒体的采访，IT之家整理相关内容如下：

1、游戏拖这么久主要原因是精心打磨，旨在为玩家提供最优秀的游玩体验，因为本作是款 ARPG，故动作手感是重中之重。

2、不跳动画的话游戏通关时间约在 20 小时，充分体验游戏本身可能需要 30-40 小时左右。

3、每个角色约有 10 个独立于主线外的故事。

4、虽然本作目标是将该 IP 进一步推广，让新手入坑。但鉴于 《碧蓝幻想》世界观庞大，官方建议玩家先观看动画前两集，再玩更方便理解。

5、游戏中小队为 4 人，单人时其他 3 名 NPC 由 AI 控制，多人时最高支持 4 人，其中可用 AI 填补空位，并且可使用相同角色（用颜色区分）。

6、星晶兽“巴哈姆特”可供玩家操作，官方称其动作会十分流畅，并且游戏中类似乘骑元素“还有很多”。

7、《碧蓝幻想》原作中不少角色（如“榭洛科特”等）会作为不可控人物登场。

8、虽然主机游戏无法像手游那样频繁更新，但是为了粉丝们能有长期的游玩体验，开发团队会在游戏发布后推出一系列 DLC 内容。

9、想要培养多名角色的玩家，需要进行一定程度的任务重复挑战。

10、当被问及游戏是否与白金工作室合作时，梶泰幸表示，“游戏开发初期自己还在白金工作室，当时就担任本作的制作人。随着开发变为长期化，团队也难以继续维持最佳的开发体制，因此最后转为单独开发。这对于两家公司来说都是非常痛苦的决断，因梶泰幸和许多员工无法放弃将这部游戏打造成最好作品的愿景，所以跳槽到了 Cygames”。

据悉，本作以《碧蓝幻想》手游为基础打造，将包含 100 多个支线任务，最多可与 4 名玩家合作游玩，每个角色在本作中都有自己的战斗风格，并与特定武器或者武器类型相关。

▲ 《碧蓝幻想：Relink》官方预告片

在本作独立的故事基础上，主角和卡塔琳娜、露莉亚等登场角色将以 3D 建模的姿态展开战斗，本作预计将登陆 PS5、PS4 以及 PC 平台。

▲ 图源《碧蓝幻想：Relink》官方海报

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