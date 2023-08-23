小米 Buds 4 Pro 降噪耳机迎 OTA 升级：支持 LHDC 5.0 和多重预置音效

IT之家 8 月 23 日消息，据博主 @DSP-Charles 透露，小米 Buds 4 Pro 降噪耳机全新 OTA 升级已开始逐步推送，新增 / 升级 5 项功能。

IT之家附更新日志：

升级 LHDC5.0

支持多种预置音效

部分机型手机端空间音频升级为 Android T

新增人声增强 + 模式

新增“降噪模式”和“通透模式”的本地热词

据该博主介绍，多种预置音效包括传奇模式、经典模式、低音增强、默认、高音增强、人声增强等。本地热词新增“降噪模式”和“通透模式”，升级后的小米 Buds 4 Pro 后可直接念出关键词，切换到对应模式。

据IT之家此前报道，小米 Buds 4 Pro 发布于去年 8 月，支持 48dB 降噪深度，首发 999 元。发布之时已支持 LHDC 4.0 超清传输协议，获得了 Hi-Res Auido Wireless 认证。本次 OTA 升级进一步提升了该耳机的音频传输能力。

▲ 小米 Buds 4 Pro，图源小米官网

去年 12 月发布的小米 Buds 4 是全球首款支持 LHDC 5.0 的 TWS 耳机，采样率高达 192kz ，可体验到 QQ 音乐 “母带级”24bit / 192kHz 高品质音源，据称即便是“无线”传输也不会因为任何降采样处理产生音质损失以及失真。

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