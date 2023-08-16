Canalys 公布 2023 年 Q2 TWS 耳机市场报告，苹果以 26% 份额排名第一

IT之家 8 月 16 日消息，日前，市场调查机构 Canalys 发布最新报告，2023 年第二季度全球个人智能音频设备（包括 TWS, 无线头戴，无线颈挂）下滑了 2%，出货量达到 9568 万部，基本追平去年同期。其中，真无线耳机（TWS）市场恢复个位数 8% 的增长，出货量至 6816 万部。

IT之家附全球市场排名：

苹果（包括 beats）出货量同比增长 2%，占据 26% 市场份额，排名第一；

三星（包括哈曼子公司）受益于 JBL 入门级 TWS 推动，占据 9% 的市场份额，出货量同比增长 3%，排名第二；

印度本土厂商 boAt 凭借其极致性价比，出货量同比增长 38%，占据 7% 的市场份额，排名第三；

小米由 Redmi 的高性价比产品推动，出货量同比增长 6%，占据 5% 的市场份额，排名第四；

OPPO（包括一加）出货量同比增长 25%，占据 4% 的市场份额，排名第五。

中国市场排名：

小米占据 15% 的市场份额，出货量同比增长 10%；

苹果（包括 beats）占据 14% 市场份额，出货量同比增长 13%；

华为占据 13% 市场份额，出货量同比增长 27%；

漫步者占据 12% 市场份额，出货量同比增长 14%；

OPPO（包括一加）占据 8% 市场份额，出货量同比下滑 2%；

参考

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