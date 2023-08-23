《女神异闻录 3：Reload》上架 Steam，官方公布全新预告及 PC 配置要求

IT之家 8 月 23 日消息，ATLUS 今日公布了《女神异闻录 3：Reload》最新中文宣传视频，游戏确认将于 2024 年 2 月 2 日发售，届时将登陆 PC、PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One 平台，首发 Xbox Game Pass。

▲ SEGA 放出的游戏预告片 PV 1

▲ SEGA 放出的游戏预告片 PV 2

IT之家发现，目前游戏已经在 Steam 开售。与此同时，官网还更新了角色信息和立绘。本作支持中文，普通版售价 9680 日元（IT之家备注：当前约 485 元人民币），以下为各版本内容：

预约特典：《P4G》 BGM 包。

数字豪华版：本体＋原声集＋艺术集，售价 12408 日元（当前约 622 元人民币） / 附带 DLC 包 15730 日元（当前约 788 元人民币）。

“数量限定”盒装版：实体游戏＋原声集＋艺术集＋P4G 八十神校服 / 人格面具 DLC+S.E.E.S.制式战斗服腕章，售价 17380 日元（当前约 871 元人民币）。

ATLUS 商店限定版：“埃癸斯”手办＋数量限定盒装版，22880 日元（当前约 1146 元人民币） / 手办＋实体游戏 15180 日元（当前约 761 元人民币）。

▲ 图源 Steam 相关页面

官方还放出了游戏所需的配置信息

最低配置（需要 64 位处理器和操作系统） 操作系统：Windows 10

处理器：英特尔酷睿 i7-4790（3.4 GHz）

内存：8GB RAM

显卡：英伟达 GeForce GTX 650 Ti（2GB）

DirectX 版本：12

存储空间：需要 30 GB 可用空间 推荐配置（需要 64 位处理器和操作系统） 操作系统：Windows 10

处理器：英特尔酷睿 i7-4790（3.4 GHz）

内存：8 GB RAM

显卡：英伟达 GeForce GTX 760（2 GB）

DirectX 版本：12

存储空间：需要 30 GB 可用空间

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