《女神异闻录 5：战略版》“新岛真”介绍预告片公布，游戏 11 月 17 日发售

IT之家 8 月 23 日消息，ATLUS 今日除了公布《女神异闻录 3：Reload》的所有细节外，还公布了策略 RPG 游戏《女神异闻录 5：战略版》登场角色“新岛真”的介绍视频，展示了新岛真在游戏中的战斗技能以及剧情展开部分。

▲ 图源 ATLUS 公布的视频

据悉，《女神异闻录 5：战略版 》将于 11 月 17 日发售，登陆 PS4、PS5、Switch、Xbox One、Xbox Series X|S、Steam，首发加入 Game Pass，支持中文。

世嘉此前还公布了游戏中“由喜王国”的故事、追加章节“Repaint Your Heart”的剧情以及将在该 DLC 中登场的 2 名限定角色。

▲ 图源 索尼 PSN 商店

据悉，游戏在索尼 PS4/5 平台标准版售价 448 港币（IT之家备注：当前约 411 元人民币），豪华版售价 588 港币（当前约 539 元人民币）；任天堂 Switch 平台售价 448 港币；Steam 平台国区标准版价格为 319 元，豪华版 419 元。

世嘉此前公布了《女神异闻录５ 战略版》首发预购特典：特别人格面具「俄耳甫斯・贼神」和「伊邪那岐・贼神」。

豪华版内容包含： 游戏本体

新剧情「Repaint Your Heart」

召唤礼包「人格面具・贼神」&「拉乌尔」：包含「塔纳托斯・贼神」「俄耳甫斯・贼神」「雅典娜・贼神」「弥赛亚・贼神」「伊邪那岐大神・贼神」「祸津伊邪那岐・贼神」「辉夜・贼神」「阿里亚德涅・贼神」「亚斯泰利欧斯・贼神」「月读命・贼神」「劳尔」共十一个人格面具；

武器包「贼人・系列」：包含「贼・沙漠之鹰」「贼・雷宾森Ｍ31」「贼・弹弓枪」「贼・机关枪」「贼・突击步枪」「贼・左轮手枪」「贼・榴弹枪」「贼・全自动手枪」以及两款神秘武器。

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