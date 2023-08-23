HuggingFace 推出企业 AI 代码助手 SafeCoder，据称“精通 80 多种编程语言”

IT之家 8 月 23 日消息，开源模型库公司 Hugging Face 正进行一轮新的融资，IT之家早前曾报道，本轮融资由 Salesforce 旗下投资机构 Salesforce Ventures 领投。

Hugging Face 当下还推出了面向企业的代码助手 SafeCoder，官方称，该工具“旨在通过安全的自托管编程解决方案来提高软件开发效率”。

▲ 图源 SafeCoder 博客

据悉，SafeCoder 基于 StarCoder 模型进行开发，针对企业自托管使用进行了优化，具有高效的推理、适应性和“合乎伦理”的数据源，其精通 80 多种编程语言，可以通过与 Hugging Face 的协作训练针对用户进行代码建议的个性化调整。专有数据始终保持安全，客户可以获得个性化的代码生成模型，提高自主权、供应商独立性以及对 AI 能力的控制。

SafeCoder 声称，这是一套“全面以安全为导向的商业产品”，在模型训练和推理全过程代码始终保持在 VPC 内。其以客户为中心的设计支持内部部署和对代码大型语言模型的所有权，就像个性化的 GitHub Copilot 一样。

此外，Hugging Face 还宣布与 VMware 合作，在 VMware Cloud 平台上提供 SafeCoder，VMware 当前正在内部使用 SafeCoder，并分享了在其基础设施上快速部署的蓝图，以确保快速交付价值。

官方宣称，SafeCoder 支持广泛的硬件选择，包括英伟达、AMD、AWS 和英特尔的 GPU 和 CPU，可为客户“提供广泛的选择”。当下 Hugging Face 发布这样一款“商用工具”，显然也在为争取融资而做准备。

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