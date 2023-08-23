掌机 or 远程播放器：索尼 PlayStation Portal Remote Play 发布，199.99 美元

IT之家 8 月 23 日消息，索尼今日推出了之前那款“Project Q”掌机，正式名称为 PlayStation Portal Portal Remote Play 远程播放器，定价 199.99 美元 / 29980 日元（IT之家备注：当前约 1502 元人民币），具体发售时间待定。

这款设备可搭配 PS5 进行串流，所以谓之“远程播放器”，属于 PS5 的专用串流设备。它配备了一块 8 英寸 LCD 屏，能够以 60 fps 的速度提供 1080p 分辨率画面，而且手柄支持自适应扳机和触觉回馈。

索尼表示：PlayStation Portal 是家庭游戏玩家的完美设备，他们可能需要共享客厅电视或只是想在房子的另一个房间玩 PS5 游戏么人 PlayStation Portal 可通过 Wi-Fi 远程连接到 PS5，因此玩家就可以从 PS5 上转到 PlayStation Portal 上游玩。

据介绍，PlayStation Portal 可以游玩 PS5 主机上安装的“受支持游戏”。

它配备了专用的 Dualsense 控制器，还包括一个用于有线音频的 3.5mm 耳机孔，不支持需要耳机的 PS VR2 游戏以及通过 PlayStation Plus Premium 云流传输的游戏。

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