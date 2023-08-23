索尼推出 Pulse Elite 和 Pulse Explore 无线耳机，支持 PlayStation Link 技术

IT之家 8 月 23 日消息，除了推出 PlayStation Portal Remote Play 外，索尼还提供了有关 Pulse Elite 耳机和 Pulse Explore 无线耳机以及 PlayStation Link 新型无线音频技术的信息。

索尼 Pulse Elite 无线耳机支持无损音频，并配有可伸缩杆麦克风，拥有 AI 增强型噪音抑制功能，支持过滤各类背景声音。此外，这款耳机还附带了一个充电挂架，方便充电和安置。

Pulse Explore 是索尼 SIE 旗下首款无线耳塞，拥有双麦克风，具备 AI 增强型噪声抑制功能，支持无损音频，并配有充电盒。

索尼表示，Pulse Elite 和 Pulse Explore 将成为首款使用定制设计的平面磁性驱动器的 PlayStation 音频设备，可带来通常在专业音响工程师的高级耳机中才能找到的发烧级聆听体验。

值得一提的是，Pulse Elite 和 Pulse Explore 还支持全新的 PlayStation Link 无线音频技术，可以直接与 PlayStation Portal Remote Play 进行连接，可提供低延迟的无损音频，并可在多个 PlayStation Link 主机（例如带有 USB 适配器和 PlayStation Portal 的 PS5）之间轻松切换。

Pulse Elite 定价 149.99 美元、149.99 欧元、129.99 英镑、18980 日元（IT之家备注：当前约 951 元人民币）； Pulse Explore 定价为 199.99 美元、219.99 欧元、199.99 英镑、29980 日元（当前约 1502 元人民币），上市日期等信息暂未公布。

此外，PlayStation Link 需要搭配 USB 适配器使用，而 PlayStation Link USB 适配器也将作为独立商品单独出售，支持在 PC 和 Mac 上使用。

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