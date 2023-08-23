AYANEO Pocket S 安卓掌机外观公布，搭载高通骁龙 G3x Gen 2

IT之家 8 月 23 日消息，AYANEO 今日宣布下一代顶级旗舰掌机产品 —— AYANEO Pocket S，将全球首批搭载全新第二代骁龙 G3x 平台。

据介绍，AYANEO 将在今年 12 月正式推出搭载第二代骁龙 G3x 平台的旗舰安卓掌机 Pocket S。官方称，这不仅是 AYANEO 首款搭载骁龙平台的游戏掌机，更是全球首批发布的搭载第二代骁龙 G3x 平台的游戏掌机。

官方表示，Pocket S 秉承 AYANEO 一贯的设计美学，全球范围内首次为安卓掌机带来了全面无边框的设计，拥有极致轻薄的形体，结合高端手机制造工艺，配备 X86 级别散热性能。

官方表示，AYANEO Pocket S 将提供多个不同配置版本，满足玩家的多样化需求，除图片中的极致轻薄款外，还拥有超大电池的长续航版。

AYANEO 也为极致轻薄款准备了特别的人体工学解决方案，实现媲美游戏手柄的握持感。

据 IT 之家稍早前报道，高通今日发布骁龙 G3x Gen 2 处理器安卓掌机处理器，CPU 性能比其前代产品提升 30%，而 GPU 性能则提升了一倍。

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