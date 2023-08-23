国产多人萌系游戏《猛兽派对》开启 Steam 预购：9 月 20 日上市，售价 98 元起

IT之家 8 月 23 日消息，国产多人游戏《猛兽派对》（原名《动物派对》）目前已经开启 Steam 预购，普通版售价为 98 元，豪华版（大杯版）售价为 147 元。

游戏将于 9 月 20 日登陆 Steam、Xbox One 和 Xbox Series X|S 平台，首发加入微软 XGP 订阅。

官方同时表示，双平台玩家测试申请已经开始报名，9 月 1 日开始测试，此外，在 2020 年 10 月参与过 demo 试玩的玩家，将会在游戏中获得一个独占皮肤以及 10 张“扭扭蛋”卡券。扭扭蛋包含角色、角色皮肤、动物头像框等内容。

▲ 《猛兽派对》官方预告，视频源 IGN 中国

IT之家经过查询得知，《猛兽派对》是一款萌系多人对战游戏，玩家可以和小伙伴们一起在游戏中扮演超萌的阿猫阿狗或者是其他小动物，互相打闹，打斗没有任何技巧，可以随心所欲地游戏。该游戏的体验版曾于 2020 年 10 月在 Steam 平台上测试了一周，同时在线人数峰值破 13.5 万，这款国产游戏因此一度位列 Steam 全球热门第四，超过了《Among Us》、《GTA》以及《彩虹六号》。

▲ 图源 所思科技

此前《猛兽派对》一再宣布跳票，也让外界对游戏前景产生猜疑。对此，官方在今日的开发日志中表示，延期主要是由于错误估计了 BUG 修复进度和必要的审批流程时间。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。