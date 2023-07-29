机械革命蛟龙 16 Pro 游戏本《猛兽派对》版发布

IT之家 7 月 29 日消息，机械革命今日在 China Joy 活动上宣布其蛟龙 16 Pro 游戏本将与《Party Animals》合作推出定制版机型，机身有萌系对战游戏的涂鸦。

目前，机械革命暂未宣布这款联名版笔记本何时推出。

据IT之家此前报道，机械革命在今年 4 月推出了蛟龙 16 Pro 笔记本，搭载 AMD 锐龙 7000 HX 处理器，可选 RTX 4060 和 RTX 4070 独显。

配置方面，机械革命蛟龙 16 Pro 最高搭载 16 大核的 R9 7945HX 处理器，80MB 大缓存，官方称性能相比 R7 6800H 提升 168%。显卡最高可选 RTX 4070，4608 CUDA，8GB GDDR6 显存，140W 性能释放。内存为 DDR5-5200 规格，支持 32GB 双通道，SSD 为 1TB PCIe 4.0 规格。

屏幕方面，机械革命蛟龙 16 Pro 搭载 16 英寸 16:10 2.5K 240Hz 屏，500 尼特亮度，100% sRGB 色域，3ms 响应时间。

其他方面，这款笔记本配备全功能 USB-C、HDMI 2.1、RJ45 网口等接口，采用了 RGB 键盘，配备 280W SiC 适配器，支持 100W PD 充电。

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