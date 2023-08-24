飞利浦 Hue 涉足家用监控领域，两款摄像头通过 FCC 认证

IT之家 8 月 24 日消息，国外科技媒体 Hueblog 今天发布博文，分享了飞利浦 Hue 首批家用监控摄像头信息。

博文表示飞利浦 Hue 推出的首批家用监控摄像头共有 4 款，其中 2 款已经通过了 FCC 机构的认证，相关认证文件披露了这些设备的图片和技术细节，但这并不能完全代表最终零售商品。

根据认证文件的警告贴纸显示，这些家用监控摄像头采用磁吸式设计，此外可以通过支架方式固定安装。认证文件显示两款家用监控摄像头均支持 Wi-Fi、蓝牙和 ZigBe 连接。

IT之家援引该媒体报道，蓝牙将用于设备设置、Wi-Fi 用于视频传输、ZigBee 用于 Hue Bridge。

该媒体还曝光了 4 款家用监控摄像头的售价情况：

Hue Camera Wired（黑色 / 白色），售价为 199 欧元（当前约 1578 元人民币）

Hue Camera Wired Desktop（黑色 / 白色），售价为 229 欧元（当前约 1816 元人民币）

Hue Camera Battery（黑色 / 白色），售价为 249 欧元（当前约 1975 元人民币）

Hue Flood Light Camera，售价为 349 欧元（当前约 2768 元人民币）

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