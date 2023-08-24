澳大利亚研究团队发现咖啡渣新用途：可代替沙子将混凝土强度提高 30%

IT之家 8 月 24 日消息，每年人类要生产约 44 亿吨的混凝土，这需要消耗约 80 亿吨的沙子，沙子的大量开采导致了近年来的严重短缺。与此同时，我们每年也要产生约 100 亿公斤的咖啡渣，这些咖啡渣大多数被填埋在垃圾场里，排放大量的温室气体。澳大利亚皇家墨尔本理工大学（RMIT）的研究团队发现，咖啡渣经过特殊处理后，可以在混凝土生产过程中替代沙子，通过适当的比例，可以产生比单独的沙子更强的化学键。

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IT之家注意到，该研究的主要作者、皇家墨尔本理工大学工程学院的 Rajeev Roychand 博士在最近的一份报告中表示：“有机废物的处理对环境构成了挑战，因为它会排放大量的温室气体，包括甲烷和二氧化碳，从而导致气候变化。”他指出，仅澳大利亚每年就生产 7500 万公斤用过的咖啡渣，其中大部分最终被填埋。

Roychand 博士解释说，咖啡渣不能简单地与标准混凝土混合，因为它们含有有机物，不会与其他材料结合。为了使咖啡渣更加兼容，团队尝试在 350 和 500 摄氏度下热解这些材料，然后将其按 5%、10%、15% 和 20% 的比例替代混凝土中的沙子。

该团队发现，350 度是理想温度，在 350 度下处理的咖啡渣能够与混凝土中的其他成分形成更牢固的化学键，使得混凝土的抗压强度提高了 29.3%。

研究团队认为，这项发现不仅能够减少沙子的开采和咖啡渣的填埋，还能够降低温室气体排放和提高混凝土质量。

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