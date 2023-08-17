Cruise 自动驾驶汽车误入施工现场，陷入刚浇筑的混凝土中

IT之家 8 月 17 日消息，一辆 Cruise 公司的自动驾驶出租车在旧金山遭遇了尴尬的事故，误入了一个施工现场，前轮陷入了刚刚浇筑的湿混凝土中，无法移动。

这辆基于雪佛兰 Bolt EV 的无人驾驶汽车是在金门大道上的一个建筑工地发生了这起事故，这一幕被路人拍摄并上传到了社交媒体上，引发了网友对其的不少讽刺和质疑。

很多人对通用汽车旗下 Cruise 公司的自动驾驶出租车是否真的准备好了全面推出表示怀疑，居住在附近的 Paul Harvey 告诉旧金山门户网站，他看到了这辆没有乘客的车陷在施工现场，他说这辆车可能无法判断它即将驶入湿混凝土，他后来看到有人把这辆车从湿混凝土中拉出来。

Cruise 公司在社交媒体 X（原名 Twitter）上称已经回收了这辆车，“我们的一辆自动驾驶汽车开进了一个施工区域，并停在了湿混凝土中。这辆车已经被回收，我们也和市政府进行了沟通。”

IT之家注意到，这起涉及 Cruise 自动驾驶汽车的事故发生在加州公共事业委员会（CPUC）批准 Cruise 和 Waymo 公司在旧金山扩大自动驾驶汽车服务范围的不到一周之后，此前自动驾驶出租车只能在深夜在市区街道行驶。这起事故也发生在十辆 Cruise 自动驾驶汽车因为无线网络连接问题而堵塞交通约 20 分钟的几天后，旧金山警察局证实，网络连接问题是由于 Outside Lands 音乐节上人太多所导致的。

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