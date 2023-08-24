特斯拉德国工厂产量放缓，每周约 4000 辆

8 月 24 日消息，特斯拉内部文件和消息人士透露，特斯拉德国工厂 7 月份和 8 月份将工厂周生产目标下调至 4350 辆，并计划进一步削减产量。

报道称，特斯拉在 3 月底曾在社交媒体平台上宣布德国超级工厂每周生产 5000 辆车，但匿名员工称，这只是一次性事件，此后的平均产量要低得多。

特斯拉在 6 月表示，由于不再需要那么多临时工，德国工厂雇用的临时工数量比最初减少，但其生产目标仍在稳定推进。

报道显示，特斯拉的内部工作流程软件截图显示，该公司将 7 月和 8 月的目标降至每天 870 辆。

然而，甚至这个目标也并非总能达到。根据软件截图，7 月 25 日产量仅为 692 辆，7 月 28 日为 806 辆。报道援引工厂内部员工的说法称，目前内部目标进一步下调至每天 750 辆，相当于每周不到 4000 辆。

特斯拉没有立即回应置评请求。

特斯拉自去年底以来多次降价，并在美国、中国和其他市场增加折扣和其他激励措施以减少库存，以抵御竞争和经济不确定性。

特斯拉在 7 月宣布计划将德国工厂的产能扩大到每年 100 万辆，但没有提供具体的时间表，并此前拒绝就工厂何时能达到每周 6000 辆的产能置评。

据报道，今年 2 月底特斯拉德国工厂的产量达到每周 4000 辆，早于既定生产计划。但自那以后，产量似乎有所放缓。

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