分析师：特斯拉 Cybertruck 卡车预订量已超 196 万辆，仅凭订金就收入 1.96 亿美元

IT之家 8 月 23 日消息，电动汽车分析师 Sawyer Merritt 在 X 平台上发布贴文，显示特斯拉公司旗下的 Cybertruck 卡车的预订量目前已达到 196 万 2941 辆。

▲ 图源 Sawyer Merritt 发布的贴文

▲ 图源 Sawyer Merritt 发布的贴文

Sawyer Merritt 表示，由于特斯拉接受预订时需要用户支付 100 美元订金（可全额退还），特斯拉公司凭借 Cybertruck 卡车的订金，就收入超过 1.96 亿美元（IT之家备注：当前约 14.31 亿元人民币）。

IT之家从 Merritt 分享的图片中注意到，Cybertruck 卡车的预订单中 8.1% 是单电机版，44% 是双电机，39.1% 是三电机，8.8% 是四电机。它们的预估售价从 49900 美元（当前约 36.4 万元人民币）到 99900 美元（当前约 72.9 万元人民币）不等。

Sawyer Merritt 认为，近 200 万辆的 Cybertruck 卡车的预订单（包含附带的 FSD 价格），在最终交付后，对于特斯拉意味着 1485.6 亿美元（当前约 1.08 万亿元人民币）的价值。

▲ 此前进行路测的 Cybertruck 卡车

特斯拉 Cybertruck 卡车发布于 2019 年 11 月，已经过去 4 年时间，特斯拉原计划于 2021 年底开始 Cybertruck 的生产和交付，但由于多种因素，该计划被推迟到 2023 年。根据特斯拉最新的时间表，Cybertruck 将于今年 9 月底开始交付，首批交付给员工和公司内部人员。届时，特斯拉还有望公布 Cybertruck 的最终价格和规格细节。

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