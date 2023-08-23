特斯拉在 X（推特）上开了一堆账号：每年花费 2 万美元，却没什么用

IT之家 8 月 23 日消息，特斯拉不断在埃隆・马斯克的 X（原 Twitter）上创建新的付费账户，以至于现在每年可能要为该社交媒体平台支付约 20000 美元（IT之家备注：当前约 14.6 万元人民币）的费用，但让人奇怪的是，这样做似乎对特斯拉来说并没有什么回报。

像特斯拉这样的上市公司，必须披露任何可能涉及高管或董事会成员与其他公司利益冲突的“关联交易”。例如，特斯拉经常披露与 SpaceX 的交易，比如共享马斯克的飞机或者后者购买特斯拉的零件。

现在，特斯拉需要披露更多的信息，并可能需要向股东解释为什么开始在 X 上花费那么多的钱。马斯克拥有的 X 平台一直在寻求通过广告盈利，但是由于遇到了困难，于是转向了订阅服务。

X 此前推出了每月 8 美元的 X Premium 订阅服务，可以“验证”用户身份，给他们一个蓝色徽章，并让他们更容易被看到。X 还推出了一个针对企业的订阅服务，叫做“Verified Organizations”，功能类似。

这个服务非常昂贵，X 主账号每月收取 1000 美元的费用，然后每个“附属账号”还要收取 50 美元的费用。而特斯拉就正在为这项服务付费，Electrek 发现了 13 个与特斯拉经过验证的组织帐户相关的帐户。这意味着特斯拉每月要支付 1650 美元，也就是每年大约 2 万美元。

问题在于，特斯拉似乎是在马斯克接管 Twitter 并推出这个新订阅服务后，才开始为其业务的各个方面创建新的账号。例如，特斯拉上个月推出了一个新的“Tesla North America”账号，今年 1 月推出了一个新的“Tesla Europe”账号，5 月推出了一个新的“Tesla AI”账号，1 月推出了一个新的“Tesla Megapack”账号和一个新的“Tesla Optimus”账号。

并且特斯拉这种策略只在 X 平台上使用，该公司在其他更受欢迎的社交媒体平台上只有一个官方账号，比如 Instagram 和 Youtube。

而且 Tesla Optimus 账号自从 1 月份创建以来只发过一条推文，也就是说特斯拉每月为这个账户支付 50 美元，但该账户大部分时间都没有用。

此外，特斯拉还为 Franz von Holzhausen、Drew Baglino 和 Tom Zhu 等高管支付了“附属账号”的费用，但他们除了转发特斯拉自己的官方帖子外，很少将自己的账户用于任何其他用途。

显然，每年 2 万美元这对于一家价值 7500 亿美元的公司来说并不算多，但当这些浪费直接进入 X 的口袋时，就让人有些好奇了，尤其是 X 的老板是马斯克 ，而他恰好也是特斯拉的首席执行官。

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