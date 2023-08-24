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首页 > 游戏之家>游戏快报

动视公布 《使命召唤：现代战争 III 2023》游戏 Beta 测试时间

2023/8/24 10:30:39 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 24 日消息，动视今天公布了《使命召唤：现代战争 III 2023》游戏 Beta 测试时间，将于 10 月 6 日开始在 PS4、PS5 上开启第一轮 Beta 测试，正式版于 11 月 10 日发售。

《使命召唤：现代战争 III 2023》游戏 Beta 测试包含《使命召唤：现代战争 II 2019》游戏中的 16 张核心地图，并配备了全新的 Ground War 体验。

IT之家在此梳理 Beta 测试信息如下：

第一轮测试：

  • 开始时间：北京时间 10 月 7 日凌晨 1 点

  • 结束时间：北京时间 10 月 11 日凌晨 1 点

  • 适用平台： PlayStation 4、PlayStation 5

已经预购的玩家可以在 Beta 测试启动时立即试玩，而其它 PlayStation 玩家可以在北京时间 10 月 9 日凌晨 1 点加入。

第二轮测试：

第二轮测试向所有平台开放，且支持跨服游戏。

  • 开始时间：北京时间 10 月 13 日凌晨 1 点

  • 结束时间：北京时间 10 月 17 日凌晨 1 点

  • 无论是否预购，所有 PS4、PS5 玩家都可以参与本轮 Beta 测试。

已经预购的 Xbox One、Xbox Series S|X 以及 PC 玩家可以立即参与本轮 Beta 测试，尚未预购的其它玩家可以在 10 月 15 日凌晨 1 点中途加入。

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关键词：使命召唤动视

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