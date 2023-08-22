微软宣布将把动视暴雪云游戏权利出售给育碧，以平息英国监管机构担忧

IT之家 8 月 22 日消息，微软正在重组其拟议的动视暴雪收购交易，将动视暴雪当前和新游戏的云游戏权利转让给育碧。此次权利转让旨在安抚英国监管机构，因为他们担心微软拟议的 687 亿美元（IT之家备注：当前约 5008.23 亿元人民币）交易将对云游戏竞争产生影响。

微软总裁布拉德・史密斯表示：“为了解决英国竞争和市场管理局提出的拟议收购对云游戏流媒体影响的担忧，我们正在重组交易以获取范围更窄的权利。这包括执行一项在我们合并结束时生效的协议，将未来 15 年内发布的所有当前和新的动视暴雪 PC 和主机游戏的云游戏权利转让给全球领先的游戏发行商育碧娱乐 SA，这些权利将是永久的。”

这项重组交易意味着，如果微软确实完成了拟议的交易，那么其将无法在 Xbox 云游戏上独家发行动视暴雪的游戏。微软也无法独家控制动视暴雪游戏在竞争对手服务上的许可条款。

“育碧将通过一次性付款和基于市场的批发定价机制（包括支持根据使用情况定价的选项）向微软补偿动视暴雪游戏的云游戏权利，”史密斯解释道，“这还将让育碧有机会向运行非 Windows 操作系统的云游戏服务提供动视暴雪的游戏。”

英国竞争与市场管理局（CMA）在 4 月份首次以云游戏问题为由阻止了微软收购动视暴雪的交易，随后在上个月联邦贸易委员会 (FTC) 在美国联邦法院败诉后同意与微软进行谈判。现在，由于微软的重组交易，CMA 已宣布进入新的调查阶段，并设定了 10 月 18 日的法定期限 —— 这也是微软最近与动视暴雪商定的交易延期日期。

一位知情人士告诉《The Verge》，微软现在预计要到 10 月初才能完成对动视暴雪的收购。

重新调整后的交易不会影响微软对欧盟委员会的义务。微软已经与欧盟监管机构达成了多项云游戏协议，并获得了欧盟委员会对动视暴雪交易的批准，这些协议包括向欧盟国家消费者提供免费许可，允许他们通过“任何他们选择的云游戏服务”流式传输所有他们拥有许可证的现有和未来动视暴雪 PC 和主机游戏。

“与育碧的协议的结构使得微软仍将获得充分履行其对欧盟委员会承诺的法律义务所需的权利，以及其对其他云游戏流媒体提供商的现有合同义务，包括 Nvidia、Boosteroid、 Ubitus 和 Nware，”史密斯说道。

英国竞争和市场管理局将在未来几周内评估重新调整后的交易，并在 10 月 18 日之前做出决定。“这并不是一个绿灯。我们将仔细而客观地评估重新调整后的交易的细节及其对竞争的影响，包括考虑第三方的意见。”英国竞争和市场管理局首席执行官萨拉・卡德尔说，“我们的目标没有改变 —— 未来关于这项新交易的任何决定都将确保不断增长的云游戏市场继续受益于开放和有效的竞争，推动创新和选择。”

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