好未来自研千亿级数学大模型 MathGPT 上线，即日起开放公测

IT 之家 8 月 24 日消息，在好未来 20 周年直播活动中，CTO 田密宣布好未来自研的数学领域千亿级大模型 MathGPT 正式上线并开启公测。即日起，用户可通过官网（www.mathgpt.com）申请注册账号免费试用体验。

据 IT 之家此前报道，今年 5 月，好未来曾公布正在进行自研数学大模型的研发，命名为 MathGPT。MathGPT 是面向全球数学爱好者和科研机构，以解题和讲题算法为核心的数学垂直领域的大模型，也号称是国内首个专为数学打造的大模型。

用户使用 MathGPT 时，用文字或图片方式上传数学题，即可得到对话式的解答反馈，也可以通过“随机来一题”的按钮，随机生成数学题目并由系统给出解答。目前，MathGPT 支持中文、英文版本的 PC 端和移动端体验。

MathGPT 官网显示，MathGPT 的数学计算能力已覆盖小学、初中、高中的数学题，题目类型涵盖计算题、应用题、代数题等多个类型，还可以针对题目进行追问，暂未开放数学之外的问答互动。

据好未来 CTO 田密介绍，随着公测的顺利进行，MathGPT 的解题能力将得到持续提升，基于 MathGPT 的产品级应用也正在加速研发中，将于近期发布。

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