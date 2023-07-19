AMD 苏姿丰：未来五年 AI 无处不在，依旧看好 PC 市场

IT之家 7 月 19 日消息，据台媒《经济日报》报道，超威（AMD）董事长兼 CEO 苏姿丰今日在台北出席超威创新日（AMD Innovation Day）活动，她看好人工智能（AI）商机庞大，并表示个人电脑（PC）市场依旧潜力无穷。她还提到因为与台积电等伙伴紧密合作，AMD 才能取得如今的成绩。

▲ 图源 Pixabay

苏姿丰在活动上介绍 AMD 首款 x86 处理器的 AI 引擎 Ryzen AI，她认为事实上 AI 已存在很久，但因此前 ChatGPT 兴起，市场才开始对 AI 有所感知。苏姿丰强调，AI 有很大的机会，但市场变化极快。她认为未来 5 年 AI 将无处不在，但除了硬件，AI 的成功也需要软件支撑，AMD 在这方面也将有所投资。

对于 PC 市场，苏姿丰仍然表示看好，她指出 AMD 与电脑供应链和芯片代工厂都有相当好的合作关系。苏姿丰强调，2017 年时 AMD 的市占率只有 1%，后来因为 AMD 与台积电等芯片代工伙伴合作关系紧密，建立起合作生态，才有了今天的成绩。

IT之家此前报道，苏姿丰本次赴台将与祥硕、日月光集团会面，并拜访台积电总裁魏哲家等高层，向 PC、服务器供应链、客户说明其最新产品蓝图与展望，并听取重要合作伙伴对于产业市况看法，届时还将与台积电商议 4/3 纳米制程及先进封装合作事宜。

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