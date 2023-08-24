华中科技大学团队打造出“万物不粘”的超滑马桶，节水又卫生

IT之家 8 月 24 日消息，马桶是人类文明的重要发明，从古至今，它的设计和功能都有了很大的进步。从古代的陶瓷坑式厕所，到希腊和罗马的公共水冲厕所，再到现代的智能马桶，马桶不仅方便了人们的生活，也反映了人们对卫生和环保的关注。

据 NewScientist 报道，近日，中国华中科技大学的李一可（音译）等研究人员在《先进工程材料》杂志上发表了一项创新成果：他们利用 3D 打印技术，打印出了尺寸是普通马桶 1/10 的马桶模型，可以有效防止粘污和异味，节省用水量，他们将该马桶称之为 ARSSFT（耐磨超滑冲水马桶）。

他们的方法是使用 3D 打印工艺将塑料和疏水性沙粒混合，并注入硅基油。这样就形成了一种具有高度润滑性的材料，可以让任何物质都无法附着在表面。他们用各种液体和固体模拟人类排泄物，并对其进行了冲洗实验。结果显示，无论是泥水、稀饭、牛奶、蜂蜜、淀粉凝胶还是人造粪便，都能被完全冲走，没有任何残留。即使用砂纸和刀片对表面进行划伤，也不影响其超滑性能。

研究人员表示，他们的动机不仅是为了提高马桶的清洁度，更是为了解决地球上的水资源浪费问题。他们指出，“全球每天仅用于马桶冲洗的水量就超过 1410 亿升，这相当于非洲人口总用水量的六倍。”他们认为，ARSSFT 技术可以“在保证卫生和舒适的同时，大幅减少用水量。”

如果能够成功推广应用，这项发明将为人类带来更加环保和健康的如厕体验。

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