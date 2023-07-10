产品无法与用户产生共鸣，微软 CFO 警告员工不要“打造黄金马桶”

北京时间 7 月 10 日早间消息，微软首席财务官艾米・胡德（Amy Hood）在 2018 年的一次会议上建议员工不要“打造黄金马桶”，这是她在上个月联邦法院听证会上关于微软计划收购动视暴雪的电子邮件所说的。

这句俏皮话可能会援引 2016 年社交媒体关于美国前总统拥有一个纯金马桶的说法。传闻说唱歌手 MCHammer 也有一个纯金马桶。不管这个说法来自哪里，它都强调了那些有着天价估值的技术公司制造产品的潜力，而忽略了它们不会与许多用户产生共鸣的可能性。

副总裁凯瑟琳・格拉克斯坦（Catherine Gluckstein）在发给微软游戏业务主管菲尔・斯宾塞（Phil Spencer）的一封邮件中表示：“艾米在秋季会议上的话仍然回响在我的耳边 ——‘不要打造黄金马桶’。”格拉克斯坦致力于广告和基于云的流媒体游戏服务，该业务以前被称为 xCloud。

在发表这番言论之前，格拉克斯坦提到了微软计划测试消费者的 xCloud。他指出，他不清楚微软在测试中试图确定什么，以及该功能将在哪里与 Xbox 的市场战略相适应。

他在邮件中写道：“我在太多的产品上犯过这个错误。我确定每个人都犯过这样的错误，我们会在找到问题的答案之前就开始打造功能。”

斯宾塞在回复中写道，当通过蓝牙让手机连接 Xbox 控制器时，其实手机玩家不一定想在手机上玩像 Halo 这样的大型游戏。这个就是一种不太实用的功能，它无法帮助我们获得增长。”

斯宾塞还补充说，也许微软应该停止这种做法，开始获取知识产权并发布移动游戏，或者收购 Nexon 这样的移动游戏发行商。

目前，微软发言人拒绝对胡德的言论进行详细解释。

微软在 2019 年下半年推出了 xCloud 测试版。但在今年 6 月份超过五天的法庭听证会上，微软高管证实，xCloud，现在被称为 Xbox Cloud 云游戏，并没有成为一个可行的替代个人电脑或微软的 Xbox 控制台，在 Xbox 主机上，游戏可以在本地运行。今年早些时候，谷歌关闭了 Stadia，这是该公司接管了游戏流媒体后成立的部门。

微软并没有放弃云游戏。到那时该公司也选择通过交易获得增长。去年，微软宣布打算以 687 亿美元收购手机游戏《糖果传奇》的开放商动视暴雪。联邦法官将决定微软是否可以完成这笔交易，尽管此前联邦贸易委员会反对。英国监管机构也试图阻止这笔交易。

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