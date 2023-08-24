LG 显示：第二代串联式 OLED 已量产，争取 2026 年在高端车载屏幕市场拿下超过 50% 份额

IT之家 8 月 24 日消息，据韩媒 BusinessKorea 今日报道，在 8 月 23 日釜山开幕的 IMID 2023（韩国信息显示学会举办，当地显示领域最大规模的学术会议）上，LG 显示汽车业务集团负责人兼执行副总裁金炳久（音译）发表主题演讲。

该负责人指出，随着汽车发展成为“有轮子的智能手机”，车载屏幕将发挥关键作用。预计 2030 年，车载屏幕市场将实现约 10% 的年均增长率。

其称，LG 显示的车用 OLED 采用“串联（tandem）OLED 组件”结构，将两个有机发光层堆叠起来，可实现更卓越的耐用性和可靠性。与单层 OLED 相比，该结构具备更高亮度和更长寿命。

负责人还宣布，第二代串联式 OLED 已在今年开始量产，相比第一代产品亮度提升 30%，功耗降低 40%。

此外，第三代串联式 OLED 也在开发中，相比第二代产品亮度继续提升 20%，功耗再降低 20%。负责人表示，“我们的目标是，到 2026 年在高端车载屏幕市场占据 50% 的份额。”

IT之家此前报道，LG Display 执行副总裁 Ki-Hwan Sohn 18 日在 K-Display 商业论坛上宣布他们正在与 9 个整车品牌开展车用 OLED 合作，包括已经供应车用 OLED 的梅赛德斯奔驰、凯迪拉克，以及计划在今年底供应的捷尼赛思。他还表示 LG Display 一直在量产小于 20 英寸的车用 OLED，但今年底将在全球首次量产 30 英寸以上的车用 OLED。

根据市场调查机构 Omdia 近日发布的 2022 年车用 OLED 屏幕市场报告和本年度市场预期数据显示，2022 年车用 OLED 屏幕市占率分布如下：

LG Display：50%

三星：42.7%

京东方：7.3%

从数据可以看出，车用 OLED 屏幕市场仍然由三星和 LG 两家韩国企业占据“主导地位”，但来自中国的京东方已经逐渐发力，开始在市场上崭露头角，IT之家相信京东方未来将会拥有更高话语权。

Omdia 的报告中称，车用 OLED 屏幕起初由 LG 在 2019 年率先量产，两年后 LG 的市占率一度蹿升至 91.3%，而与此同时三星的市占率为 8.7%。

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