LG 显示：今年年底将在全球范围内首次量产 30 英寸以上车用 OLED 屏幕面板

IT之家 8 月 21 日消息，据 The Elec 报道，LG Display 执行副总裁 Ki-Hwan Sohn 18 日在 K-Display 商业论坛上宣布他们正在与 9 个整车品牌开展车用 OLED 合作，包括已经供应车用 OLED 的梅赛德斯奔驰、凯迪拉克，以及计划在今年底供应的捷尼赛思。

此外，他还表示 LG Display 一直在量产小于 20 英寸的车用 OLED，但今年底将在全球首次量产 30 英寸以上的车用 OLED。

他预测，在 2026 年全球车辆显示面板市场中，LG 显示将获得超过 60% 的 OLED 和超过 40% 的低温多晶硅（LTPS）的 LCD 份额。根据销售额计算，到 2026 年，LG 显示在全球车载显示器市场（不包括低端非晶硅（a-Si）LCD 的份额占比将超过 50%。

根据市场调查机构 Omdia 近日发布的 2022 年车用 OLED 屏幕市场报告和本年度市场预期数据显示，2022 年车用 OLED 屏幕市占率分布如下：

LG Display：50%

三星：42.7%

京东方：7.3%

从数据可以看出，车用 OLED 屏幕市场仍然由三星和 LG 两家韩国企业占据“主导地位”，但来自中国的京东方已经逐渐发力，开始在市场上崭露头角，IT之家相信京东方未来将会拥有更高话语权。

Omdia 的报告中称，车用 OLED 屏幕起初由 LG 在 2019 年率先量产，两年后 LG 的市占率一度蹿升至 91.3%，而与此同时三星的市占率为 8.7%。

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