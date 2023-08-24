分析师“吹捧”英伟达，称其是“未来 5-10 年对人类文明最重要的公司”

IT之家 8 月 24 日消息，英伟达凭借近年来的 AI 订单和喜闻乐见的“加密货币潮”，股价一路水涨船高，获得了华尔街的青睐，IT之家此前曾报道，截至 7 月底，英伟达第二财季营收达到创纪录的 135.1 亿美元（IT之家备注：当前约 983.53 亿元人民币），比上一季度增长 88%，比去年同期增长 101%，英伟达预计第三财季营收将达到 160 亿美元（当前约 1164.8 亿元人民币）左右，同比增长约 170%。

独立投资研究公司 CFRA 的股票分析师 Angelo Zino 日前在雅虎财经直播时声称，未来 5 到 10 年，英伟达将是“对人类文明最重要的公司”，因为“每家企业都将直接或间接地依赖这家芯片制造商”。

▲ 图源 雅虎财经

Angelo Zino 宣称，根据国际数据公司（IDC）的估计，2022 年至 2026 年间，全球 AI 方面的支出将平均每年增长 27%，他认为“AI 的这种扩张是自 1995 年互联网问世以来我们从未见过的，其影响才刚刚开始波及消费者及企业领域。”

不过说到底，英伟达也就只是一家商业公司，此类股票分析师的“吹捧”行为无疑只是进一步抬高英伟达的市面估值行为，更多出于商业性质及自身企图。

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