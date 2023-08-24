英伟达第二财季净利润 61.88 亿美元，同比暴涨 843%

北京时间 8 月 24 日早间消息，英伟达今日公布了该公司截至 2023 年 7 月 30 日的 2024 财年第二财季财报。报告显示，英伟达第二财季营收为 135.07 亿美元，与上年同期的 67.04 亿美元相比增长 101%，与上一财季的 71.92 亿美元相比增长 88%，创下历史纪录；净利润为 61.88 亿美元，与上年同期的 6.56 亿美元相比增长 843%，与上一财季的 20.43 亿美元相比增长 203%；不按照美国通用会计准则的调整后净利润为 67.40 亿美元，与上年同期的 12.92 亿美元相比增长 422%，与上一财季的 27.13 亿美元相比增长 148%。（注：英伟达财年与自然年不同步，2024 年 1 月 30 日至 2024 年 1 月 29 日为 2024 财年。）

英伟达第二财季调整后每股收益和营收远超华尔街分析师预期，对第三财季营收作出的展望也同样远超预期，从而推动其盘后股价大幅上涨逾 8%，突破 52 周最高价。

主要业绩：

英伟达第二财季净利润为 61.88 亿美元，与上年同期的 6.56 亿美元相比增长 843%，与上一财季的 20.43 亿美元相比增长 203%；每股摊薄收益为 2.48 美元，与上年同期的 0.26 美元相比增长 854%，与上一财季的 0.82 美元相比增长 202%。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英伟达第二财季的调整后净利润为 67.40 亿美元，与上年同期的 12.92 亿美元相比增长 422%，与上一财季的 27.13 亿美元相比增长 148%；调整后每股摊薄收益为 2.70 美元，与上年同期的 0.51 美元相比增长 429%，与上一财季的 1.09 美元相比增长 148%，这一业绩超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，34 名分析师此前平均预期英伟达第二财季每股收益将达 2.09 美元。

英伟达第二财季营收为 135.07 亿美元，与上年同期的 67.04 亿美元相比增长 101%，与上一财季的 71.92 亿美元相比增长 88%，创下历史纪录，这一业绩也超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，33 名分析师平均预期英伟达第二财季营收将达 112.2 亿美元。

按业务类别划分：

- 英伟达旗下数据中心业务第二财季营收为 103.2 亿美元，与上年同期相比增长 171%，与上一财季相比增长 141%，创下历史纪录；

- 英伟达旗下游戏业务第二财季营收为 24.9 亿美元，与上年同期相比增长 22%，与上一财季相比增长 11%。

- 英伟达旗下专业可视化业务第二财季营收为 3.79 亿美元，与上年同期相比下降 24%，与上一财季相比增长 28%。

- 英伟达旗下机动车业务第二财季营收为 2.53 亿美元，与上年同期相比增长 15%，与上一财季相比下降 15%。

英伟达第二财季毛利润为 94.62 亿美元，下上年同期为 29.15 亿美元，上一财季为 46.48 亿美元。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英伟达第二财季调整后毛利润为 96.14 亿美元，上年同期为 30.74 亿美元，上一财季为 48.02 亿美元。

英伟达第二财季毛利率为 70.1%，与上年同期的 43.5% 相比上升 26.6 个百分点，与上一财季的 64.6% 相比上升 5.5 个百分点。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英伟达第二财季调整后毛利率为 71.2%，与上年同期的 45.9% 相比上升 25.3 个百分点，与上一财季的 66.8% 相比上升 4.4 个百分点。

英伟达第二财季运营支出为 26.62 亿美元，与上年同期的 24.16 亿美元相比增长 10%，与上一财季的 25.08 亿美元相比增长 6%。其中，研发支出为 20.40 亿美元，上年同期为 18.24 亿美元；销售、总务和行政支出为 6.22 亿美元，上年同期为 5.92 亿美元。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英伟达第二财季调整后运营支出为 18.38 亿美元，与上年同期的 17.49 亿美元相比增长 5%，与上一财季的 17.50 亿美元相比增长 5%。

英伟达第二财季运营利润为 68.00 亿美元，与上年同期的 4.99 亿美元相比增长 1263%，与上一财季的 21.40 亿美元相比增长 218%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英伟达第二财季调整后运营利润为 77.76 亿美元，与上年同期的 13.25 亿美元相比增长 487%，与上一财季的 30.52 亿美元相比增长 155%。

其他财务信息：

在第二财季中，英伟达以股票回购和派发现金股息的形式向股东返还了 32.8 亿美元现金，其中以回购股票的形式返还了 32.8 亿美元，共回购了 750 万股股票。根据已获授权的股票回购计划，截至 2024 财年第二财季末，英伟达剩余的可回购金额为 39.5 亿美元。在 2023 年 8 月 21 日，英伟达董事会批准了一项额外回购 250 亿美元股票的计划，无到期日。英伟达表示，在当前财年中，该公司计划继续回购股票。

英伟达将于 2023 年 9 月 28 日向截至 2023 年 9 月 7 日为止的所有在册股东支付每股 0.04 美元的下一笔现金股息。

业绩展望：

英伟达预计，2024 财年第三财季该公司的营收将达 160 亿美元，上下浮动 2%，这一业绩展望超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，33 名分析师平均预期英伟达第三财季营收将达 126.1 亿美元。

英伟达还预计，2024 财年第三财季该公司按照和不按照美国通用会计准则的毛利率预计分别将达 71.5% 和 72.5%，上下浮动 50 个基点；按照和不按照美国通用会计准则的运营支出预计分别将达 29.5 亿美元和 20.0 亿美元左右；按照和不按照美国通用会计准则的其他收入预计将达 1 亿美元左右，其中除去了非关联投资损益；按照和不按照美国通用会计准则的税率预计都将为 14.5%，上下浮动 1%。

股价变动：

当日，英伟达股价在常规交易中收盘上涨 14.48 美元，报 471.16 美元，涨幅为 3.17%。在随后截至美国东部时间 23 日下午 5 点 27 分（北京时间 24 日凌晨 5 点 27 分）的盘后交易中，英伟达股价再度上涨 41.62 美元，至 512.78 美元，涨幅为 8.83%，突破 52 周最高价。在截至美股周三收盘为止的过去 52 周，英伟达的最高价为 481.87 美元，最低价为 108.13 美元。

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