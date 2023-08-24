全新宝马 i7 M70L 轿跑将亮相成都车展：“参数最强”纯电车型，百公里加速 3.7 秒

IT之家 8 月 24 日消息，全新宝马 i7 M70L 车型将亮相成都车展，宝马同时表示，将在此次车展中公布全新宝马 i7 M70L 的中国市场售价。

▲ 图源 此前 2023 BMW 创想未来之夜 相关照片

据悉，全新的 i7 M70L 是目前宝马旗下加速最快、性能参数最强的纯电性能车型，该车型采用了 xDrive 四驱系统，前后双电机可以输出 485kW 的峰值功率，以及高达 1100N・m 的峰值扭矩，百公里加速时间为 3.7s，并可以实现高达 610 公里的纯电续航里程（CLTC），百公里能耗最低 19.2 千瓦时。

▲ 图源 此前 2023 BMW 创想未来之夜 相关照片

IT之家发现，为了实现更高的续航表现，新车将首次引入“长续航”模式，当车辆处于较低电量、又无法及时有效地补能时，启动该模式可最大限度为电动出行延长续航里程。

而宝马的首款插混旗舰车型 —— 全新 BMW M760Le 也将在车展中正式亮相，这两款新车加入后，使得宝马在中国市场的高端电动化旗舰产品阵列进一步扩张。

▲ 图源 成都车展海报

至此，宝马电动旗舰家族将涵盖包括 BMW i7 eDrive50L、BMW i7 xDrive60L、BMW i7 M70L、BMW M760Le 四款车型，布局大型豪华电动轿车市场。

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