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宝马将在成都车展发布五款新能源车型，含 iX1、i7 M70L 等

2023/8/16 15:56:56 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 8 月 16 日消息， 宝马已经公布了成都车展阵容，届时将会发布 iX1、i7 M70L 两款纯电车型以及 M760Le、XM Label Red 限量版和 XM 50e 三款混动车型。

2023 成都国际汽车展览会将于 8 月 25 日至 9 月 3 日举行，包括德系、美系、法系、日系、韩系及合资、自主等 129 个汽车品牌参展，届时IT之家将为大家带来更多报道。

宝马 iX1 已经在上海车展迎来首发，而且华晨宝马的加长版已经完成申报。作为 X1 的电动版，新车与全新 X1 相差不大，长宽高为 4616×1845×1641mm，轴距 2802mm。

动力方面，全新宝马 iX1 配备了双电机动力系统，单电机最大功率 150kW，0-100km/h加速时间为 5.7 秒。新车还配备了 64.7kWh 电池，支持 130kW 快充，可以在在半小时内从 10% 充至 80%。

值得一提的是，宝马还将在成都车展上展示其最新数字化成果，包括：

  • 「巧控浮窗」交互界面遵循零层级原则。将常用功能和信息显示整合并归集在中控屏左侧，便利驾驶员进行操作；

  • 「地图底幕」。用户可随时查看路况信息和周边兴趣点，交互界面遵循零层级原则，可以理解为相当于手机分屏？

  • BMW 智能个人助理升级。用户可自行切换 2 种形象、「双眸」设计呈现 6 种情感，同时，提升反应速度与识别精准度。

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关键词：宝马成都车展

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