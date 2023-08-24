九号公司：上半年归母净利润同比下滑 12.97% 至 2.22 亿元，小米定制产品分销收入下降 50.52%

IT之家 8 月 24 日消息，九号公司公布了最新的半年报。今年上半年，该公司实现营业收入 43.8 亿元，同比下滑 9.13%；归母净利润为 2.22 亿元，同比下滑 12.97%；基本每股收益 3.11 元。

据介绍，今年上半年自主品牌销售收入 32.20 亿元，同比增长 22.30%；其中公司电动两轮车业务实现销量 54.03 万台，实现销售收入 15.75 亿元，同比增长 69.44%，公司机器人业务则实现销售收入 1.35 亿元，同比大增 474%。

此外，其自主品牌零售滑板车销量 39.73 万台，收入 8.49 亿元；全地形车销量 7,557 台，收入 2.84 亿元；割草机器人销量 1.71 万台，收入 1.08 亿元；其他产品及配件收入 4.04 亿元。

今年上半年，九号 ToB 产品销售收入 7.98 亿元，同比下降 45.18%；小米定制产品分销收入 3.62 亿元，同比下降 50.52%。IT之家附九号电动公司简介：

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