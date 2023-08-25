微软 Teams 引入 Typeface AI 工具，加速企业创建品牌营销内容

IT之家 8 月 25 日消息，微软 Teams 官方博客今天发布博文，介绍了一款来自 Typeface 的 AI 工具，可以增强 Teams 应用中的品牌内容。

Typeface 于今年 2 月从 Stealth 平台脱颖而出，成功融资 6500 万美元（IT之家备注：当前约 4.73 亿元人民币），主要为企业创建品牌相关的生成式 AI 工具。

Typeface 公司的创始人兼首席执行官是 Abhay Parasnis，他曾在 Adobe 担任首席技术官。

Typeface 的目标是“让企业能够比以往任何时候都更快、更容易、更安全地创建卓越的、品牌个性化的内容”。

微软在官方博文中，介绍了适用于 Teams 的 Typeface AI 应用程序：

该工具整合了 Azure 机器学习、Azure OpenAI 服务和 Typeface 的品牌个性化 AI 的卓越能力，可以帮助人类快速创建创意简报、电子邮件活动、多媒体在线广告等一系列品牌营销内容。 而且整个过程都在 Teams 中实现，用户可以高效协作，在无需切换应用程序的情况下增强品牌内容。 企业可以使用公司的 Affinity AI 模式来训练 Typeface AI 应用程序，通过添加产品信息、样式指南、图像等来帮助创建营销内容。

相关链接：微软新闻稿 | Typeface 新闻稿

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