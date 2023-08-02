微软 Teams 已支持空间音频，但蓝牙耳机却无法使用

IT之家 8 月 2 日消息，视频会议软件微软 Teams 近日为 Windows 和 macOS 的桌面应用推出了空间音频功能，旨在通过分离各个会议参与者的声音来模仿面对面的对话，根据他们在屏幕上的位置，给他们分配不同的声音方向，从而带来更自然的聆听体验。这样可以让用户更容易了解谁在说话，更好地理解当多个人同时说话时的内容，降低会议疲劳和认知负担。

IT之家注意到，苹果此前已在 FaceTime 中支持空间音频，但微软 Teams 的空间音频不支持蓝牙耳机。微软表示，由于协议限制，目前不支持蓝牙设备，用户需要使用有线耳机或具备立体声功能的笔记本电脑才能享受空间音频。如果用户的无线耳机通过 USB 接收器连接，也有可能使用空间音频，只有纯蓝牙设备暂时无法使用。

微软表示，未来将支持下一代 LE Audio 协议，可以让蓝牙设备也能实现立体声。LE Audio 是一种新的蓝牙音频标准，需要源设备和音频配件都支持，目前已经有三星、索尼、一加、EarFun 等品牌的部分耳机支持 LE Audio。今年五月，Windows 11 也增加了对蓝牙 LE 的支持。因此，在未来几个月内，微软 Teams 的空间音频有望与部分蓝牙设备兼容。

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