消息称三星 10 月推出 Galaxy SmartTag 2 追踪器，支持 UWB、有黑白两色

IT之家 8 月 25 日消息，根据国外科技媒体 MobileFun 报道，三星计划今年 10 月推出第二代 Galaxy SmartTag 追踪器，采用全新的外观设计，配备了更大的圆形打孔，方便直接扣入钥匙串中。

根据该媒体报道称，第二代 Galaxy SmartTag 追踪器黑色版 MPN 号为 EI-T5600BBEGEU，白色版 MPN 为 EI-T5600BWEGEU，此外官方还将会推出四件套（2 个黑色 + 2 个白色），MPN 号为 EI-T5600KWEGEU。

三星初代 Galaxy SmartTag 标准版支持蓝牙，此外还有个 Plus 版本支持 UWB，而在第二代 Galaxy SmartTag 不再区分两种技术，默认均支持蓝牙和 UWB。

IT之家此前报道，Galaxy SmartTag 是三星推出的一款蓝牙追踪器，类似于 Tile 或 AirTag，可以用来寻找附近的物品，比如钥匙、钱包等，之前的版本只能与三星手机配合使用。新设备将加入超宽带（UWB）技术，可以更精准地定位设备的位置。当设备远离时，就需要依靠附近的智能手机网络来更新位置信息。

相关阅读：

《三星 Galaxy SmartTag 2 蓝牙追踪器亮相 FCC，设计独特》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。