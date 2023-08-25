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小米米家扫拖机器人 3 上架小米商城：升级 4000Pa 吸力，预售 1599 元

2023/8/25 14:57:38 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：清源
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感谢IT之家网友 小李飞刀1号 的线索投递！

IT之家 8 月 25 日消息，小米米家扫拖机器人 3 今日上架小米商城，目前处于预售状态，用户可支付定金 100 元抵 300 元，预售价为 1599 元，到手价 1399 元。

IT之家整理米家扫拖机器人 3 参数配置如下：

震动拖频率由米家扫拖机器人 2 的 10000 次 / 分钟升级至 12000 次 / 分钟，配备 4000Pa 风机，官方号称可通通吸除大颗粒、小灰尘。

米家扫拖机器人 3 配备 99.9% 抑菌拖布，支持专为拖地设计的专业清洁路径，在弓字路径基础上增加左右来回擦拭，可模拟人工清洁方式

该机器人还搭载了 8 颗激光避障传感器 + LDS 激光导航，官方表示可实现勘测整屋环境，快速建图、规划轻扫路线，且在弱光环境下仍可精准导航

其他方面，该机器人支持各区域自定义清洁，面对不同地面材质选择对应的吸力、水量，用户可按需配置清洁方案。该机器人还配备 450 毫升尘盒、3200mAh 电池，支持防跌落感知

京东米家扫拖机器人 3 1399 元直达链接

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关键词：米家米家扫拖机器人3

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