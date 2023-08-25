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首页 > 游戏之家>游戏快报

发售两个月，Steam 平台《街头霸王 6》售价开启永降

2023/8/25 15:04:45 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：漾仔
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IT之家 8 月 25 日消息，《街头霸王 6》在今年 6 月 2 日发售，为卡普空带来了巨大的成功。这款游戏获得了媒体的高度评价，在 Steam 上也收获了“特别好评”，IT之家之前曾报道，在近来 7 月，该游戏全球总销量已经超过 200 万份

▲ 图源《街头霸王 6》官方 Steam 商店界面

不过在游戏发售 2 个月后的今天，官方日前对 Steam 商店的《街头霸王 6》价格进行了调整，三款游戏版本价格均进行了永降，IT之家整理 Steam 国区商店价格如下：

  • 标准版原价 348 元，现已降至 298 元。

  • 豪华版原价 488 元，现已降至 418 元。

  • 终极版原价 608 元，现已降至 518 元。

而卡普空的代表董事 Haruhiro Tsujimoto 在此前接受《Famitsu》杂志采访时，透露了公司对这款最新格斗游戏大作的计划和期待，希望《街头霸王 6》能够在其生命周期内卖出超过一千万份，本次调价意味着卡普空希望能够刺激游戏的销量。

图片 2

▲ 图源《街头霸王 6》封面

不过通常情况下，卡普空的游戏在推出半年至一年后才会调整价位，卡普空对于《街头霸王 6》这一调价行为不免引发了玩家群体的争议，但无论如何，依然是“早买早享受，晚买享折扣，不买免费送”了。

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关键词：街头霸王6

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