谷神星一号遥八运载火箭发射成功

IT之家 8 月 25 日消息，北京时间 2023 年 8 月 25 日 12 时 59 分，谷神星一号遥八运载火箭在我国酒泉卫星发射中心成功发射升空，发射任务获得圆满成功。

此次任务是谷神星一号运载火箭第 8 次飞行，将搭载的“吉林一号”宽幅 02A 星顺利送入预定轨道。据介绍，“吉林一号”宽幅 02A 星由长光卫星技术股份有限公司出资自研，为新一代覆盖型卫星的首发星，整颗卫星的重量为 230 千克级，可为用户提供 150 千米幅宽、0.5 米分辨率的高清卫星影像产品。

▲ 图源《科技日报》

据《科技日报》报道，该卫星发射成功后，将进一步加速“吉林一号”卫星星座组网进程，扩增“吉林一号”大幅宽、高分辨遥感信息资源，为国土资源普查、智慧城市、农林业开发等领域提供遥感数据和产品服务。

目前谷神星一号运载火箭已进入密集发射器，预计近期将迎来该型火箭的第九次陆地发射、首次海上发射。

IT之家汇总今年谷神星一号成功发射记录：

8 月 10 日：谷神星一号遥七运载火箭发射成功

7 月 22 日：谷神星一号遥六运载火箭发射成功

1 月 9 日：谷神星一号遥五运载火箭发射成功

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