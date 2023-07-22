谷神星一号遥六运载火箭成功发射

IT之家 7 月 22 日消息，7 月 22 日 13 时 07 分，星河动力航天公司于酒泉卫星发射中心成功发射谷神星一号（遥六）・四川资阳号运载火箭（任务代号：LEMON TREE），顺利将乾坤一号超低轨道技术试验卫星、泰安号（星时代-16）卫星精确送入预定轨道。

IT之家从星河动力航天公众号了解到，谷神星一号（遥六）运载火箭，是星河动力航天公司 S01 批十发量产火箭中的第三发。这是谷神星一号的连续第六次成功发射。截至目前，星河动力公司已服务 12 家商业卫星客户，完成 21 颗商业卫星的入轨发射。

此次发射的国内首颗超低轨道试验卫星“乾坤一号”，由赛思倍斯智能科技有限公司研制，配置高光谱成像仪、可见光全彩色相机、图像智能处理器等试验载荷，用于验证突破超低轨道飞行的关键技术，建设先进空天智能平台，填补了我国超低轨道空间技术应用领域的空白。

泰安号（星时代-16）卫星是国星宇航自研的高光谱遥感卫星，同时搭载了公司自研的区块链卫星载荷，将执行全球首次可视化区块链在轨存证及商业服务，启动全球首个太空数字生命平台（星际永生乘客）等系列空间计算内容应用。

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