微软独立游戏计划 ID@Xbox 迎“第一个 10 年”，官方发布纪念视频

IT之家 8 月 25 日消息，微软在 2013 年 7 月确认将允许独立游戏开发者在其 Xbox One 游戏机上自行发布游戏作品。在 2013 年 8 月 20 日，微软在德国科隆游戏展展会上正式宣布了独立游戏发行计划，该计划被称为 "Independent Developers @ Xbox"，简称 ID@Xbox。

微软 Xbox 昨日发布了一部短片，以庆祝 ID@Xbox 计划迎来第一个 10 年。

▲ 图源视频《ID@Xbox: 10 Years of Supporting Independent Game Creators》

▲ 图源视频《ID@Xbox: 10 Years of Supporting Independent Game Creators》

IT之家经过查询得知，微软发布的这部短片记录了该计划的一些历史，可以追溯到 Xbox Live Arcade 在旧版 Xbox 360 计划上取得的成功。这一数字游戏平台直接促成了 Xbox One 的 ID@Xbox。微软承诺为小型游戏开发者提供制作游戏所需的所有工具，包括免费提供两台 Xbox One 开发设备。

▲ 图源视频《ID@Xbox: 10 Years of Supporting Independent Game Creators》

ID@Xbox 的联合创始人 Chris Charla 在短片中表示，在 2013 年科隆游戏帐发布会之后，公司在第一个小时内就收到了 1000 份加入该计划的申请。从那时起，该计划已经交付了 3000 多款游戏，还有 3000 多款游戏正在开发中，微软还向 ID@Xbox 游戏的开发者支付了超过 40 亿美元（IT之家备注：当前约 291.2 亿元人民币）的总收入。

▲ 图源视频《ID@Xbox: 10 Years of Supporting Independent Game Creators》

在此过程中，ID@Xbox 计划还推出了一些最具创新性和广受赞誉的游戏主机作品，包括《Cuphead》、《Hades》等。不过，该计划也与制作这些独立游戏的开发者有关，以及他们如何利用微软提供的工具向全世界提供这些游戏。

▲ 图源视频《ID@Xbox: 10 Years of Supporting Independent Game Creators》

ID@Xbox 未来会如何发展，小伙伴们可以拭目以待。

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