微软 Xbox Game Pass 发布新游戏预告，射击类游戏《Outriders》或将登陆

IT之家 3 月 15 日消息 据外媒 VGC 报道，昨天微软 Xbox Game Pass 在推特上宣布，将加入一款 “新游戏”，并给了两个提示，“一个神秘信号”和 “异常现象”。

IT之家了解到，根据提示，这款即将登陆 Xbox Game Pass 的新游戏很可能是由游戏开发商 Square Enix 与 People Can Fly 联合推出的《Outriders》。该游戏是一款可供 1-3 名玩家游玩、且可随意进出的合作射击游戏。游戏的故事背景处于一个原创的黑暗且绝望的科幻宇宙中。

该游戏拥有丰富的剧情，在该游戏中，随着人类在 Enoch 深渊中逐渐消亡，玩家必须创造自己的 Outrider 并穿梭于于各个危险星球。为了追查神秘的信号和行星的异常现象，玩家将离开第一城市的贫民窟与棚户区，并跨越森林、山坡与沙漠。

据悉，《Outriders》最初是在 E3 2019（美国电子娱乐展览会）上公布，将于今年 4 月 1 日在 PC、PS5、Xbox Series X/S、PS4、Xbox One 和 Stadia 上登陆，玩家可以跨平台游戏。

Square Enix 最近发布了《Outriders》的演示版本，让玩家有机会在前几个小时里体验游戏的所有等级。

本月 VGC 与游戏总监 Bartosz Kmita 和首席设计师 Piotr Nowakowski 进行了访谈，讨论了他们对在疫情期间开发游戏的看法、游戏是否适合单机玩家，以及他们对公众上手游戏的感受。

值得一提的是，微软 Xbox 负责人菲尔 · 斯宾塞曾在去年夏天透露，会将更多第三方游戏引入 Game Pass。目前，所有第一方 Xbox 游戏都会在 Game Pass 上与其普通版本同时发布。除了少数例外，第三方游戏通常会晚一些登陆 Game Pass。